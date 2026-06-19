Na Pradědu dnes padl osmapadesát let starý teplotní rekord

Na nejvyšší hoře Jeseníků Pradědu dnes padl 58 let starý teplotní rekord, meteorologové tam naměřili 20,6 stupně Celsia. O čtyři desetiny více než v roce 1968. ČTK to řekl pracovník předpovědního pracoviště ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Upřesnil, že i když se na Pradědu měří od roku 1942, nemají meteorologové data ze všech let. "Měřící stanice tam byla v provozu do roku 1998. Znovu se měření obnovila v loňském roce," řekl. Na jiných stanicích v Moravskoslezském kraji, které měří alespoň 30 let, překročení teplotních maxim platných pro dnešní den nenaměřili.
Nejtepleji v kraji bylo dnes v Opavě, kde teploty vystoupaly na 31,7 stupně Celsia. Do dosavadního rekordu to ale bylo daleko. V roce 2002 tam měřicí stanice ukazovaly 32,4 stupně Celsia.