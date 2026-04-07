Na ranní obloze je nyní možné pozorovat zjasňující kometu

Na ranní obloze v souhvězdí Pegasa je nyní možné vidět zjasňující kometu PanSTARRS. Pozorovatelná bude přibližně do 21. dubna. Kometa každý den zjasňuje, a je tak velmi pravděpodobné, že ji zkušení pozorovatelé budou moci vidět i pouhýma očima. Méně zkušení mohou využít turistické triedry nebo divadelní kukátka. Novinářům to dnes sdělil astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Kometa byla objevena loni v září na Havaji, ale měla tehdy velmi nízkou jasnost. "V době objevu byla tedy přibližně 400.000krát slabší, než jsou objekty na hranici viditelnosti pouhýma očima. Na snímcích vykazovala jen slabou kometární aktivitu, tedy rozmazanou hlavu bez výrazného ohonu. Už v polovině března letošního roku ale začala být pozorovatelná očima přes menší hvězdářské dalekohledy a trend jejího zjasňování plynule pokračuje," řekl Horálek.
Dodal, že Sluneční soustavou kometa prolétá poprvé a po průletu bude zřejmě gravitačně vyvržena do mezihvězdného prostoru. Ke Slunci se tedy po následujícím průletu přísluním už nejspíš nikdy nevrátí.
"Protože se kometa přesouvá plynule ze severní oblohy na jižní, máme k jejímu pozorování omezený čas. Viditelná bude jen následující dva týdny, zhruba do 21. dubna, a to v ranních hodinách před úsvitem a během něj. Každý další den přitom bude kometa o něco jasnější. Očekává se, že při současném trendu zjasňování by se měla dát po 10. dubnu najít zkušenými pozorovateli i pouhýma očima," řekl astronom.
Přesto pozorovatelům doporučuje vybavit se alespoň binokulárem, v němž kometa snáze vynikne. Pro fotografování komety je potřeba místo s nerušeným výhledem od východu k severovýchodu a tmavou oblohu mimo města.
"Zatímco jasná hlava komety je snadno pozorovatelná už nyní v malých triedrech a v následujících týdnech bude zjasňovat, ohon komety je slabý, patrný jen na snímcích a často se mění. Důvodem je interakce plynu v tomto ohonu se slunečním větrem, který je nyní velmi proměnlivý kvůli vysoké sluneční aktivitě," vysvětlil Horálek.