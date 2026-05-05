Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude v Ostravě směřovat 41 milionů korun

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude letos v Ostravě směřovat 41 milionů korun. Šest milionů je vyčleněno na úpravu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě, 35 milionů korun bude směřovat na další revitalizace pohřebišť v jednotlivých obvodech. Aktuálně radní města uvolnili 25 milionů korun na již připravené projekty. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Město podpoří úpravy hřbitovů ve Vítkovicích, Mariánských Horách a Hulvákách, Radvanicích a Bartovicích, Svinově, Polance nad Odrou nebo v Krásném Poli. "Ve Vítkovicích vloni dokončili třetí etapu rekonstrukce hřbitova u ulice Závodní. Aktuálně obvod pracuje na výstavbě klidové zóny u památníku Lva, což město podpoří částkou ve výši 5,4 milionu korun," uvedl Boháč. Připomněl, že před třemi lety se ve Vítkovicích otevřela nová smuteční síň za 84 milionů korun, kterou město finančně podpořilo ze 70 procent.
Počítá totiž s tím, že síň se bude využívat v době rekonstrukce krematoria. Renovace zhruba za 200 milionů korun se nyní připravuje a podle náměstka by město letos mohlo vybrat zhotovitele přestavby, která by mohla začít na přelomu roku.
Ve Svinově plánují vybudování bezbariérového přístupu ke hřbitovu, který nyní chybí od zastávky MHD u Ostravské ulice. Město na projekt přispěje 1,5 milionu korun. V úpravách svého hřbitova chce pokračovat i Polanka nad Odrou. Loni tam vznikly nové toalety u vstupní brány hřbitova. Letos obvod plánuje demolici původního sociálního zařízení v zadní části pohřebiště i rekultivaci tohoto území. Upravený areál má umožnit rozvoj služeb, například vybudování kolumbária. Záměr město podpoří 2,8 milionu korun.
Na centrálním hřbitově ve Slezské Ostravě se chystá rozšíření prostor pro pohřbívání. Vznikne tam 249 nových míst pro hroby a 13 míst pro dvojhroby. Projekt počítá i s výstavbou chodníků, terénními úpravami, novým mobiliářem či svítidly. Město ho podpoří šesti miliony korun.
Nové kolumbárium, rekonstruované vnitřní prostory márnice a její střechy i nové chodníky a lavičky budou mít také hřbitovy v městské části Radvanice a Bartovice. Na potřebné práce město přispěje třemi miliony korun.
V Krásném Poli, kde v minulosti vzniklo nové kolumbárium, letos plánují vybudovat osvětlení i vystavět chodník. Podpora města bude činit 1,6 milionu korun. Rozsáhle se upravuje také hřbitov v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. S revitalizací za více než 32 milionů korun začal obvod loni. Její součástí jsou terénní práce, revitalizace zeleně, vybudování nové kanalizace a vodovodu i výstavba nových objektů. Město letos úpravy podpoří 5,5 miliony korun. Práce by mohly být hotové ještě v závěru letošního roku.