Na řeku Ostravici vyrazila netradiční plavidla

Již šestý ročník recesistické akce uspořádal místní (tedy hrabovský) hasičský sbor. Na trať dlouhou necelé dva kilometry se vydalo deset netradičních plavidel, jejichž posádky bavily stovky lidí na obou březích řeky. Cíl byl nedaleko mostu mezi Hrabovou a Vratimovem a právě vratimovští hasiči pomáhali svým hrabovským kolegům, aby vše skončilo bez újmy na zdraví – dbali totiž na to, aby žádné plavidlo neskončilo v blízkém jezu. Každý, kdo by přejel cíl, byl by vyloven právě vratimovským dobrovolnými hasiči.

Neckyáda 2024 na řece Ostravici mezi ostravským obvodem Hrabová a Vratimovem přilákala stovky diváků. Letos se do vln vrhlo deset soutěžních posádek. | foto: Petr Žižka

Nic takového letos ale nehrozilo, řeka byla klidná až líná. V závěrečné cílové rovince dokonce pořadatelé museli obřím smetákem vymést vodní řasy, tak málo bylo letos vody. Tato příprava trati vyvolala velké ovace u diváků. Bylo to poprvé v dějinách, kdy hasiči zametali řeku.

Na trať se vydaly posádky převlečené za různá zvířátka, kromě již zmíněných plameňáků se do vln vrhla kravka či zebra. Řeku zdolal skeletonista, který zabloudil ze Zimních olympijských her ve Svatém Mořiči. Diváci byli svědky dokonalé rekonstrukce přepadení expresu z roku 1899 v prériích Divokého západu, řeku proplul velocipedista na vysokém kole... Hasiči pak ocenili nejoriginálnější plavidla, nejrychlejší posádky i nejmladší účastníky. Hlavním smyslem Neckyády 2024 bylo pobavit lidi, kteří přicházejí pravidelně, i náhodné návštěvníky, kteří jen tak projížděli kolem po přilehlé cyklostezce.