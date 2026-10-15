Na Riviéře ve Frýdku-Místku vzniklo nové parkoviště s 29 místy

Frýdek-Místek dokončil rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Na nevyužívané asfaltové ploše mezi ulicemi V. Talicha a Beethovenova vzniklo parkoviště s 29 místy. Stavba vyšla téměř na deset milionů korun, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
S přestavbou město začalo v létě, aktuálně se stavba kolauduje a po dokončení kolaudačního řízení budou řidiči moci parkoviště využívat. "Technické služby ve vnitrobloku vystavěly parkovací a odstavné plochy pro osobní vozidla, včetně vyhrazených stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí stavby jsou také komunikace zajišťující obsluhu parkoviště, chodníky a odvodnění zpevněných ploch," řekla mluvčí. Dodala, že vysazena byla také zeleň a parkoviště a přilehlé plochy jsou nově osvětlené.
Na proměnu staré asfaltové plochy na parkoviště chce město v budoucnu navázat dalšími úpravami vnitrobloků. "V plánu radnice je opravit postupně celkem čtyři vnitrobloky. Právě částečně upravený vnitroblok mezi ulicemi V. Talicha a Beethovenova a další tři v budoucnu oživí dětské herní prvky, moderní mobiliář a nová zeleň. Půjde o vnitroblok vymezený ulicemi J. Myslivečka, 28. října a V. Talicha, dále mezi ulicemi Beethovenova a 1. máje a poslední mezi ulicemi 1. máje, 28. října a Mozartova," uvedla Musálková Jeckelová.
Připomněla, že už v září radnice otevřela nové parkoviště s malým parkem Na Půstkách ve Frýdku pod Zámeckým náměstím. A připravuje také stovku parkovacích míst na ploše, kde v minulosti stávalo kino Petra Bezruče. Nefunkční kino město dalo zdemolovat, což kritizovali někteří obyvatelé. Podle vedení města byl ale objekt v natolik špatném technickém stavu, že by jeho oprava byla nákladná a neúčelná.