Frýdek-Místek dokončil výstavbu parkoviště na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. V automobily přetížené části města tak vzniklo 162 míst. Část z nich je na území po bývalém nefunkčním Kině Petra Bezruče, které město nechalo zbourat letos na jaře. Vybudování parkoviště stálo přes 17 milionů korun, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
Za demolici kina město zaplatilo dalších zhruba 12,5 milionu korun. Jeho bourání se nelíbilo některým obyvatelům. Radnice se ale hájila tím, že objekt dlouhodobě neplní svou funkci, chátrá a jeho oprava by byla neúčelná. Uvolněnou plochu se město rozhodlo využít k parkování, s nímž je ve městě dlouhodobý problém.
"Zrevitalizovali jsme plně využívanou stávající parkovací plochu, ke které jsme dobudovali další plochu s 98 místy. Vzniklo tedy parkoviště s kapacitou 162 parkovacích míst," uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Výhledově chce město v místě vybudovat parkovací dům. Náklady na jeho výstavbu odhaduje na téměř 300 milionů korun. K dispozici už má architektonickou studii. Třípodlažní objekt má mít 332 parkovacích stání, 27 stání pro kola a další prostory pro občanskou vybavenost.
"Záměrem radnice je, aby lidé mohli pohodlně parkovat na nově vzniklé ploše už v první fázi proměny, tedy v době přípravy stavby parkovacího domu," řekla mluvčí. Doplnila, že příprava výstavby parkovacího domu může trvat ještě nejméně tři až čtyři roky. Město totiž musí zajistit například ověřovací studii, studii proveditelnosti, vypracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení.
Město už před časem dokončilo na Riviéře menší parkoviště s 29 místy. Vzniklo v jednom z vnitrobloků, jejichž postupná oprava se připravuje. Na parkovací stání dělníci přestavěli nevyužitou asfaltovou plochu mezi ulicemi V. Talicha a Beethovenova.