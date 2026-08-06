Na Slezské Hartě na Bruntálsku přibylo sinic, hygienici doporučují opatrnost

Na přehradě Slezská Harta u Leskovce nad Moravicí na Bruntálsku přibylo podle hygieniků sinic. Kvalitu vody proto hodnotí jako zhoršenou a doporučují zvýšenou opatrnost při koupání. Na ostatních sledovaných přírodních koupalištích v Moravskoslezském kraji je voda ke koupání vhodná. Vyplývá to z pravidelného monitoringu kvality vody. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
Laboratorní analýzy potvrdily výskyt sinic pouze na koupacím místě Slezská Harta–Leskovec. Hygienici proto místo označili oranžovým symbolem, který upozorňuje na zhoršenou jakost vody. Kontrolní odběr chtějí udělat začátkem příštího týdne. Sinice mohou u citlivějších lidí vyvolat alergické reakce, například kožní vyrážku, zarudnutí očí nebo rýmu.
Mírně zhoršené vlastnosti vody, především sníženou průhlednost a přírodní znečištění, zaznamenali hygienici také v nádrži Údolí mladých v Bílovci na Novojičínsku a v rybníku Tvrdkov na Bruntálsku. Lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali pitnou vodou.
Na ostatních sledovaných vodních plochách včetně Stříbrného jezera, nádrže Budišov nad Budišovkou, nádrží Kacabaja v Hodslavicích, Čerťák v Novém Jičíně, Větřkovice v Kopřivnici nebo rybníků Edrovice a Pod hradem v Bohušově je voda vhodná ke koupání. Vyhovující kvalitu vody potvrdily rozbory z minulého týdne také na koupalištích Klimkovice a Kuňkaliště v Proskovicích na Ostravsku.
Hygienici zároveň upozornili na opětovný výskyt sladkovodní medúzky Craspedacusta sowerbii ve štěrkovně Hlučín. Drobný sladkovodní žahavec původem z Číny nepředstavuje podle nich pro koupající zdravotní riziko, protože jeho žahavé buňky neproniknou lidskou kůží.