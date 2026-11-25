Na Slezskoostravském hradu začne v pátek tradiční výstava betlémů. Expozice představí betlémy klasické i neobvyklé, vyrobené z různých materiálů, od papíru přes keramiku a smalt až po textilní betlémy. ČTK to za pořadatele sdělila Veronika Břicháčková. Betlémy si v hradní galerii návštěvníci budou moci prohlédnout až do 6. ledna.
"Děti se mohou těšit také na perníkovou chaloupku s tvořivým a herním koutkem a návštěvníky určitě potěší, že výstava bude částečně interaktivní. Celá výstava je poctou šikovnosti a fantazii tvůrců a autorů betlémů," uvedla Břicháčková.
Slezskoostravský hrad letos výstavu připravil ve spolupráci s ostravskou malířkou, ilustrátorkou a grafičkou Lenkou Kocierzovou, která představí i vlastní tvorbu, například Vítkovický betlém a další ostravské motivy. "Návštěvníci budou moci hádat, o jaké budovy a památky města jde. Lenka Kocierzová bude v hradní galerii často sama přítomna, aby si s návštěvníky povídala o vánočních tradicích, jak se tyto svátky slavily kdysi, budou se zpívat koledy, ale i tvořit," řekla Břicháčková.
Exponáty na Slezskoostravském hradu pocházejí nejen z Česka, ale také Polska i Slovenska. Během výstavy bude v galerii stánek s občerstvením. Například 29. listopadu a 19. prosince bude připravena akce Vánoční stolování a živé tradice středověku.
"Stůl se bude prohýbat pod vlastnoručně připravenými pokrmy z období 14. až 16. století, které byly typické pro vánoční čas. Autentickou atmosféru navodí také dobové kostýmy z 15. století," doplnila Břicháčková. V sobotu 5. prosince se chystá tradiční vánoční jarmark s doprovodným programem.