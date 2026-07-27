Na slezskoostravském hřbitově vzniká pomník obětem komunistické perzekuce

Na slezskoostravském hřbitově vzniká pomník věnovaný obětem komunistické perzekuce. Bude stát u společného hrobu UH-1, do něhož komunistický režim anonymně uložil urny s popelem čtyř mužů popravených po vykonstruovaném politickém procesu v roce 1951. Pomník bude slavnostně odhalen 1. srpna, kdy uplyne 75 let od jejich popravy. ČTK o tom za spolek Fiducia informovala Ilona Rozehnalová.
Pomník připomene Ladislava Ceé, Miloše Morávka, Josefa Polomského a Miroslava Sýkoru, kteří byli odsouzeni k smrti v procesu s údajnou protistátní teroristickou skupinou Miroslava Sýkory. Proces se odehrál v ostravské Čapkově sokolovně a navazoval na případy ostravského odbojáře Jana Buchala i pražský monstrproces s Miladou Horákovou a dalšími. Čtveřice byla popravena 1. srpna 1951 na dvoře tehdejší krajské věznice v Ostravě.
"Režim jejich ostatky rodinám nevydal. Urny s popelem byly bez označení uloženy do společného hrobu na slezskoostravském hřbitově a místo posledního odpočinku zůstávalo jejich blízkým po více než sedm desetiletí neznámé," uvedla.
K dohledání hrobu významně přispěl v roce 2024 badatel Stanislav Grym, který se dlouhodobě zabývá historií československého četnictva a osudem Ladislava Ceé. Ve spolupráci s kronikářem města Ostravy a pracovnicemi hřbitovní správy městského obvodu Slezská Ostrava se podle spolku podařilo propojit archivní záznamy s konkrétním hrobem a určit místo uložení ostatků popravených.
Autorem pomníku je ostravský sochař Petr Szyroki. Jeho vznik inicioval spolek Fiducia a financován bude z daru Rozehnalové, která na jeho realizaci věnovala finanční prostředky získané v rámci Ceny města Ostravy. Podle spolku nebylo kvůli blížícímu se výročí možné vyhlásit výtvarnou soutěž, proto byl autor osloven přímo.
Pomník nebude připomínat pouze čtyři popravené muže, ale všechny oběti komunistické perzekuce i jejich rodiny.
Odhalení pomníku bude součástí vzpomínkové akce, které bude předcházet Literární pouť slezskoostravským hřbitovem pořádaná spolkem Fiducia ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy. Začne 1. srpna v 15:00 u trolejbusové zastávky Slezská Ostrava - kostel. Součástí programu bude také křest nové mapy slezskoostravského hřbitova s vyznačením společného hrobu UH-1 a křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava.