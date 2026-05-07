Na trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí, kde vykolejil vagon, už zase jezdi vlaky

Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku, kde ve středu dopoledne vykolejil vagon nákladního vlaku, už zase s omezením jezdí vlaky. ČTK to dnes řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. ŠKoda, která vznikla, přesahuje šest milionů korun.
"Poškozený vagon byl hasiči stažen mimo kolejiště k vlečce a předán dopravci. Provoz byl obnoven ve směru na Kopřivnici s omezením," uvedl Kavka. Doplnil, že při nehodě byla poškozena výhybka, takže na místě nehody se nyní nemohou vlaky křižovat.
Vlak na trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku vykolejil ve středu dopoledne. Souprava měla 14 vagonů a převážela vápno. Náklad museli drážní hasiči odčerpat. Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal uvedl, že pět milionů korun bude stát oprava vlaku a více než milion oprava trati.