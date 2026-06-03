Na Ukrajinu míří z Ostravy humanitární pomoc za téměř dva miliony korun

Na Ukrajinu míří z Ostravy další humanitární pomoc za téměř dva miliony korun. Zahrnuje nabíjecí stanice, osvětlení, zdravotní pomůcky, invalidní vozíky, zákopové svíčky i potraviny o celkové hmotnosti 5,6 tuny. Pomoc směřuje do partnerského města Dnipra a také charitativnímu fondu Up Up Ukraine. Novinářům to dnes sdělila Sylva Lejsková z Diecézní charity ostravsko-opavské.
Veřejnou sbírku na pomoc partnerskému městu vyhlásila Ostrava ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou na konci letošního února. Sbírka vynesla 1,12 milionu korun, město ji podpořilo milionem korun.
"Bezprostředně po vypuknutí konfliktu na Ukrajině zajišťovalo město Ostrava, spolu s řadou ostravských institucí, ale také jejími obyvateli, možnou pomoc. Město poskytlo finance, materiální pomoc a v podpoře potřebných neustává. Například letos jsme zorganizovali pro děti z Dnipra zimní pobytový tábor, opět jsme přispěli též finančně. Agrese však přetrvává, pomoci je zapotřebí i nadále," uvedl primátor Jan Dohnal (Spolu).
Další materiální pomoc zajistila Diecézní charita ostravsko-opavská společně s dárci a partnerskými organizacemi. Lejsková připomněla, že Dnipro je i přes ostřelování ruskými drony a raketami nadále důležitým zdravotnickým, humanitárním a logistickým centrem pro celou východní Ukrajinu. "Nabíjecí stanice a osvětlení budou využity zejména v krytech ve školách a nemocnicích. Část pomoci bude předána také komunálním službám, které zajišťují stabilní fungování města," uvedla Lejsková.
Podle ředitele charity Lukáše Curyla bude pomoc Ukrajině i nadále pokračovat. "Na Ukrajině stále pokračuje válka a s ní i každodenní potřeba pomoci. Dnešní zásilka je důležitá, ale není poslední. Prosíme proto veřejnost i firmy, aby i nadále podporovaly humanitární aktivity našeho Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Právě díky této podpoře můžeme rychle a konkrétně reagovat tam, kde je pomoc nejvíce potřeba," dodal Curylo.