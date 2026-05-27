Na území po staré Karviné se chystá památková zóna, bude asi v menším rozsahu

Národní památkový ústav (NPÚ) zpracoval pro ministerstvo kultury analýzu území po staré Karviné v dnešní karvinské části Doly, kde by mohla být vyhlášena památková zóna. Rozsah ochrany území bude ale asi menší, než památkáři původně zamýšleli. Tento týden se zástupci ministerstva, Karviné a NPÚ na jednání shodli na přípravě nové, redukované varianty návrhu památkové zóny. ČTK to sdělily mluvčí ostravské pobočky NPÚ Petra Batková a mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
Návrh na vyhlášení památkové zóny v prostoru zaniklého města podal spolek Stará Karviná. Týká se i plochy mezi bývalým Dolem Barbora, silnicí spojující Ostravu a Karvinou a šikmým kostelem svatého Petra z Alkantary, kde developer Panattoni připravuje stavbu průmyslové zóny. Kostel je jedinou dochovanou stavbou ze staré Karviné.
"NPÚ vyhlášení zóny doporučil s ohledem na výskyt kulturně-historických a archeologických hodnot a také zpracoval návrh možného rozsahu chráněného území," uvedla Batková. Památkáři území klasifikovali jako unikátní posttěžební krajinu. Vykazuje podle nich jedinečnou koncentraci krajinných, industriálních, reliktně urbanistických, paměťových i archeologických hodnot.
"Bavíme se o rozsahu téměř celého katastrálního území Karviná-Doly, které jsme potřebovali zanalyzovat. Na základě toho jsme nechali návrh většího rozsahu památkové zóny. Nicméně po pondělním jednání jsme se dohodli, že se pokusíme vypracovat redukovanou variantu, abychom vyšli vstříc i městu a zároveň aby byly zachovány nějaké hodnoty v daném území," uvedla Martina Lehnertová z ostravského pracoviště NPÚ, která je specialistkou na historický urbanismus.
Cílem návrhu památkové zóny je podle ní ochrana nejvýznamnějších reliktů bývalého hornického města a zachování historických hodnot tohoto území. Právě vymezení zóny bylo předmětem jednání.
"Doporučeno bylo zohlednit v posuzovaném území územně plánovací dokumentací schválenou průmyslovou zónu a pozornost soustředit na okolí 'šikmého' kostela sv. Petra z Alkantary a další lokality směrem k Dolu Gabriela a bývalému zámeckému areálu v Solci," uvedla Lehnertová.
Podle karvinského primátora Jana Wolfa (nestr., dříve SOCDEM) jednání ukázalo, že město i odborné instituce mají zájem hledat společné a vyvážené řešení. "Karviná prochází významnou proměnou a naším cílem je najít takové řešení, které bude respektovat historický význam této lokality a zároveň umožní další rozvoj území," uvedl Wolf.
Nová analýza by měla být připravena během několika měsíců. "Těší mě to, že jsme se byli schopni nějakým způsobem pobavit a dohodnout, že zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry památkové péče, historiků, ochrany přírody a samozřejmě i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové zóně," dodal primátorův náměstek Andrzej Bizoń (nestr. za SOCDEM).
Průmyslový areál má vzniknout u bývalého Dolu Barbora a kostela, který je jedinou dochovanou stavbou ze staré Karviné. Chrám kvůli poddolování výrazně poklesl a naklonil se. Jako šikmý kostel ho proslavila spisovatelka Karin Lednická.