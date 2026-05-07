Na zámku v Bílovci na Novojičínsku začne sezona, letos ve strašidelném duchu

Na zámku v Bílovci na Novojičínsku začne v sobotu ve 12:00 sezona, která se letos ponese ve strašidelném duchu. Například v Galerii Moritz se otevře výstava děl šesti umělců inspirovaných hororovými příběhy. Pokračující obnova zámku letos přijde zhruba na 50 milionů korun. ČTK to za bíloveckou radnici sdělila Lenka Gulašiová.
Městu zámek patří od roku 1994, postupně ho opravuje. Letos mu pomůže přibližně 40 milionů korun z dotací. "Cílem investice je obnova památky a její širší zpřístupnění veřejnosti vytvořením nové expozice Od hradu k zámku i prostoru pro konání společenských a kulturních akcí," uvedla Gulašiová.
Bílovecká místostarostka Tereza Grabcová Hozová (Piráti) uvedla, že k dalším krokům bude patřit vytvoření repliky dobové zámecké kuchyně včetně možnosti ukázek dobového vaření. "Kromě toho bude obnoveno také dosud chybějící a potřebné sociální a hygienické zázemí včetně bezbariérové toalety," uvedla místostarostka.
Sezona bude první bez dlouholetého kastelána Eduarda Valeše, který loni v prosinci zemřel. Jeho odkaz převzal spolek Kuratorium zámku Bílovec, který připravil slavnostní program.
"Kolegu Eduarda Valeše si v rámci komentované prohlídky ve 13:00 a prohlídky bez výkladu ve 14:00 připomeneme i divadelní scénkou Podivuhodné sny zámeckého malíře Salamona Schullmanna, jejímž je autorem. Rolí v příběhu, který odhalí, kdo je tajemným neřádem ničícím hraběnčin portrét, se ujmou členové kuratoria s pomocí dobrovolníků a členů bíloveckého divadelního spolku Odřivous," uvedla místopředsedkyně kuratoria a kastelánka zámku Rosana de Montfort.
V 16:00 v Galerii Moritz začne vernisáž projektu Illusia. "Díla, která zde budou vystavena až do 2. srpna, jsou inspirována hororovými příběhy Deana Koontze, Cliva Barkera a Stephena Kinga, jehož červený balonek z románu To je symbolem hrozby i dětské nevinnosti v síti zla a nástrah. I proto se bude u stropu galerie vznášet 99 červených balonků, k nimž bude možné přivázat dopis. Společně je pak vypustíme v 17:00," uvedla kastelánka.
Na bíloveckém zámku se platí dobrovolné vstupné. O sobotách a nedělích budou prohlídky vždy ve 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00. Středy od 18:00 do 20:00 budou v sezoně věnovány výtvarným kurzům pod vedením kastelánky.
Renesanční bílovecký zámek z konce 16. století na konci druhé světové války vyhořel a svou současnou podobu dostal při následných opravách. Pak v něm byl sklad zdravotnického materiálu nebo archiv. Od roku 1994 je majitelem zámku město, které ho postupně opravuje, k pravidelným prohlídkám jej zpřístupnilo v roce 2012.