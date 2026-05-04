Aukce i přímé prodeje. Města chtějí podpořit výstavbu domků, lidem nabízejí parcely

Martin Pjentak
  17:52aktualizováno  17:52
Nabídnout lidem možnost postavit si vlastní bydlení se rozhodlo hned několik radnic v Moravskoslezském kraji. V Odrách a ve Fulneku už zasíťovali městské parcely, které si nyní mohou zájemci koupit, stejné plány mají také v Karviné a v Kopřivnici.

Karviná připravuje pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v místní části Hranice. (4. května 2026) | foto: Milan Haluška, Magistrát města Karviná

Jako první letos nabídl připravené stavební parcely Fulnek na Novojičínsku. Tamní radnice využila dvě lokality, jednu v místní části Stachovice, druhou v centru města v lokalitě Za klášterem. Loni je nechala na své náklady zasíťovat a letos je prostřednictvím aukce nabídla zájemcům. Celkem jde o 32 parcel.

„Jedná se o plně zasíťované stavební pozemky, které nabízíme za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Ze začátku to šlo dobře, v první lokalitě se podařilo prodat asi třetinu parcel, ve druhé ale jen jedna, teď se to zbrzdilo. Jedním z důvodů, který slýcháme, je, že mladí lidé, kteří by o pozemky měli zájem, nedosáhnou na hypotéky,“ přiblížila aktuální situaci fulnecká starostka Radka Krištofová.

Ve Stachovicích metr plochy vyjde na 2 200 korun, ve Fulneku na 2 650 korun. „S cenou dolů jít nemůžeme, je stanovená znaleckým posudkem, takže pozemky dále nabízíme, inzerujeme. Já osobně věřím, že se časem všechny podaří úspěšně prodat,“ dodala starostka.

Pozemky zdražily za 10 let trojnásobně. Lidé riskují a kupují i ty nestavební

Čtyřiadvacet parcel v Nábřežní ulici na okraji města letos připravily k prodeji i nedaleké Odry. „Šest největších parcel nabídla radnice formou aukce, kterou zastupitelé zvolili jako transparentní formu prodeje, už v březnu. Prodaly se zatím dvě,“ sdělila mluvčí oderské radnice Lucie Kaspříková.

Další kolo je podle jejích slov plánováno na přelomu května a června, kdy město nabídne dalších šest menších parcel, o které je větší zájem. „Prodej bude probíhat postupně v průběhu letošního roku, předpokládáme minimálně tři kola prodeje,“ uvedla Kaspříková.

Rozloha jednotlivých pozemků je od 709 do 1 200 metrů čtverečních. K parcelám je již zavedena elektřina, tento týden začne jejich zasíťování. „Ceny pozemků se pak odvíjejí od předpokládaných nákladů na inženýrské sítě,“ dodala mluvčí. Minimální vyvolávací cena je 1 990 korun za metr čtvereční.

Developerům nic neprodají

O plánu připravit pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě nad Vagónkou, tedy mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczovou v místní části Hranice, rozhodli minulý týden také karvinští zastupitelé. Je zde připraveno celkem 14 stavebních parcel ve vlastnictví města, určených pro individuální výstavbu rodinných domů.

„Chceme lidem nabídnout možnost postavit si vlastní rodinný dům v klidné části města, s dobrou dostupností. Zároveň jasně říkáme, že parcely nebudeme nabízet developerům, ale pouze koncovým uživatelům – tedy lidem, kteří zde budou skutečně žít a bydlet natrvalo,“ vysvětlil primátor Karviné Jan Wolf.

Radnice nyní pracuje na vybudování komunikací a inženýrských sítí. Pozemky tak budou prodávány už napojené na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a elektřinu.

„Dokončení těchto prací předpokládáme v srpnu, kdy by zároveň mohla proběhnout i samotná licitační řízení,“ doplnil primátor. Při elektronické licitaci bude rozhodovat nejvyšší nabídka. Vyvolávací cena pozemků je stanovena na 1 500 korun za metr čtvereční.

Území o rozloze 6,3 hektaru se rozhodli připravit pro individuální výstavbu také v Kopřivnici. Lokalita Dolní roličky se nachází v místní části Lubina mezi železniční tratí a silnicí I/58. Celkem by mohlo vzniknout padesát rodinných domů, radnice však chce mít nad podobou nové čtvrti kontrolu, a proto se rozhodla nejprve pořídit regulační plán.

„Chce-li město mít nástroj, kterým bude ovlivňovat výsledný vzhled zástavby i v případě prodeje lokality developerovi, je regulační plán ideálním řešením,“ objasnil starosta Adam Hanus.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Praha znovu uzavře Stalina na Letné. Radní ho vyňali z tržního řádu

Pražští radní rozhodli o odstranění Kulturního centra Stalin z tržního řádu....

Pražská rada v pondělí upravila takzvaný tržní řád a vyřadila z něj kulturní centrum Stalin pod metronomem na pražské Letné. Tím tak znemožnila pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených...

4. května 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Jihlava snížila počet volebních okrsků z 58 na 35, zavede volební autobus

ilustrační snímek

Počet volebních okrsků v krajské Jihlavě snížila radnice z dosavadních 58 na 35. Jejich dosavadní podoba vycházela ze situace před zhruba 30 lety a...

4. května 2026  16:50

Ve druhém kole soutěže architektů na náměstí v H. Králové má město pět návrhů

ilustrační snímek

Do druhého kola architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové podalo návrhy všech pět uchazečů, kteří...

4. května 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Prohlídka českolipské baziliky

ilustrační snímek

Poznejte baziliku Všech svatých v České Lípě na komentované prohlídce Jana Rucze.

4. května 2026  18:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Milovicích sbírají podpisy pro referendum o výstavbě koupacího biotopu

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku sbírají od května podpisy pro vyhlášení referenda k chystané výstavbě koupacího biotopu. Záměr vybudovat přírodní koupaliště u...

4. května 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště...

4. května 2026  7:32,  aktualizováno  18:15

Praha zakročila proti „deštníkářům“. V centru zakazuje pouliční prodej tisku

„Deštníkář“ v centru Prahy.

Praha přitvrzuje v boji proti takzvaným deštníkářům. Ti, kteří v centru lákají turisty na podezřelé nabídky vyhlídkových jízd, narazí na další omezení. Hlavní město totiž zakáže pouliční prodej tisku...

4. května 2026  18:09

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a další dva se zranili. Komunikace bude po dobu vyšetřování zavřená. Prvotní informace uváděly pět aut, což později...

4. května 2026  16:42,  aktualizováno  17:55

Aukce i přímé prodeje. Města chtějí podpořit výstavbu domků, lidem nabízejí parcely

Karviná připravuje pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě mezi ulicemi...

Nabídnout lidem možnost postavit si vlastní bydlení se rozhodlo hned několik radnic v Moravskoslezském kraji. V Odrách a ve Fulneku už zasíťovali městské parcely, které si nyní mohou zájemci koupit,...

4. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Makro ČR a Lukáš Hejlík představují nové Naděje české gastroscény

4. května 2026  17:48

Na Pražském okruhu havarovaly dva kamiony, směr k letišti stál několik hodin

Nehoda dvou nákladních vozidel na Pražském okruhu u křižovatky se Strakonickou...

Na Pražském okruhu v Lahovicích na jihu metropole havarovala v pondělí odpoledne dvě nákladní auta. Jeden z kamionů nedobrzdil a narazil zezadu do druhého, řidič prvního z vozů se vážně zranil....

4. května 2026  14:52,  aktualizováno  17:39

VELO Stage na Majálesu ovládla hudba, světla a festivalová euforie

4. května 2026  17:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.