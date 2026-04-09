Nábřeží řeky Opavy v Krnově se dočká obnovy, práce za 1,6 milionu korun začaly

V Krnově na Bruntálsku začala oprava nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru. Práce vyjdou na 1,6 milionu korun. Nábřeží poškodila povodeň, která v září 2024 zatopila čtyři pětiny rozlohy Krnova a způsobila škodu přes miliardu korun. Starosta města Tomáš Hradil (Krnovští Patrioti) uvedl, že město je zhruba v polovině odstraňování povodňových škod.
Na nábřeží dělníci staví nové chodníky a opravují poškozené zídky. "Současně bude odstraněno stávající poškozené zábradlí a nahrazeno novým, které bude kotveno pomocí chemických kotev a provedeno v jednotném vzhledu podél celého řešeného úseku," řekl Pavel Andrle z odboru investic. Součástí prací je rovněž obnova mobiliáře, původní lavičky a odpadkový koš nahradí nové prvky.
Kromě opravy nábřeží v těchto dnech začne rekonstrukce městského divadla za 24 milionů korun. Zahrnuje sanaci vlhkosti, modernizaci techniky a úpravy interiéru. Znovu by se divadlo mělo veřejnosti otevřít koncem letošního roku.
"Objemem peněz investovaných do hotových či rozestavěných projektů jsme zhruba v polovině. Stavební tempo je nyní obrovské, největší od 70. let minulého století. Aktivita bude ještě růst," doplnil starosta s tím, že velké opravy město ještě čekají. "Abychom vše dali do pořádku, napočítal jsem, že musíme zrealizovat 200 velkých staveb. Drobnou opravu chodníku či rekonstrukci jednoho městského bytu nebereme jako jednu stavbu. Tyto práce se snažíme kumulovat tak, že vždy necháváme opravovat několik vytopených bytů najednou," uvedl Hradil.
Náročná bude podle starosty oprava několika povodněmi poškozených mostů. "Statici nám sice povolili na nich zachovat provoz, často ale s omezením. Jezdí se třeba jen v jednom směru či je omezená tonáž vozidel," uvedl. Doplnil, že město nyní čeká na detailní diagnostiku, která určí, v jakém rozsahu se budou mosty opravovat. "Je možné, že některé z nich budeme stavět úplně znovu. Opravy vyjdu na desítky milionů korun," dodal.
Složitá bude podle starosty i oprava asi sedmikilometrového úseku cyklostezky spojující Krnov a Úvalno. Vede po hranici a pro její obnovu je potřeba souhlas polských úřadů. Voda tam navíc poškodila několik mostů a lávek. "U některých se nepodařilo najít původní dokumentaci. Takže budeme muset znovu žádat o stavební povolení," uvedl.