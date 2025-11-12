Úlevy na nájmech i příští rok. Krnov se dál vzpamatovává z ničivé povodně

Autor: žah
  6:12aktualizováno  6:12
Stejně jako letos, ani v příštím roce nebudou krnovští zahrádkáři zasažení loňskou povodní za pronajaté městské zahrádkářské plochy platit nájem. Také nájemníkům vyplavených bytových domů krnovská radnice sleví – dosud totiž nemůžou využívat sklepy. Obnova povodní z osmdesáti procent zaplaveného města stále pokračuje.
„Řada pozemků ani více než rok po povodni není v dobrém stavu. Přestože nejde o velké částky, věříme, že i to málo zahrádkářům pomůže,“ uvedl místostarosta Krnova Miroslav Binar poté, co úlevy zahrádkářům schválili krnovští radní.

Město nájemné v roce 2026 odpustí všem, kteří si o totéž žádali už pro letošní rok. „Celkem se jednalo o 276 žadatelů, jimž bylo odpouštěno v souhrnu 800 tisíc korun,“ sdělila Iveta Adámková z oddělení pronájmů a prodejů.

Krnov získá ochranu dřív. Kromě Opavy se pustí i do úprav Opavice

Zhruba o dvě stovky měsíčně méně platí za nájem i lidé z vyplavených městských bytových domů v Krnově. Na 88 adresách totiž stále nemohou užívat sklepy, oprava ještě nezačala a potrvá několik měsíců.

Voda sklepy zničila loni na podzim, nižší nájem lidé platí od letošního května. „Sleva potrvá ještě dalších sedm měsíců po odstranění závad jako kompenzace za předchozí období. Týká se asi 1 200 nájemníků,“ řekla mluvčí města Dita Círová.

Zahrádky povodeň vyplavila i v Opavě. Slezská metropole šla cestou jednorázové slevy a přímé pomoci, teď už tam platí běžné nájemné a situace se vrátila do normálu.

„Nájemcům pozemků byla poskytnuta úleva jednorázově, jedenácti osadám bylo odpuštěno nájemné za období 15. září až 31. prosince 2024,“ vysvětlil vedoucí odboru majetku města Pavel Vltavský.

Zdůraznil přímou pomoc zahrádkářům při likvidaci škod - od vybudování náhradní panelové cesty přes pro zahrádkáře bezplatné nasazení nakládací a odvozové techniky po rozsáhlou lidskou práci při vyklízení.

V městských bytech bydlí ti, co přišli o vlastní

Městské bytové domy s nájemníky v Opavě povodeň nevyplavila. „Jediným objektem byla ubytovna u Cukrovaru 1, kde ale v době před povodní kvůli havarijnímu stavu a plánované opravě nikdo nebyl ubytovaný. Město již budovu opravilo a o dalším jejím využití se teď bude jednat,“ sdělil Vltavský.

V bytech města Opavy však stále bydlí lidé, kteří tam našli azyl v prvních měsících poté, co jejich nemovitost zničila voda. „Postiženým byly tyto byty poskytovány za zvýhodněný paušál. Jednalo o asi čtyřicet nájemců, teď už jde o jednotlivce,“ upřesnil Vltavský s tím, že tito zbylí nájemníci už platí nájem standardní.

OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa

Také v Bohumíně je vlna úlev pro vyplavené u konce. Povodeň tam zničila dvacítku městských bytů.

„Město do obnovy bytového fondu investovalo miliony korun. Jen obnova šestnácti přízemních bytů v Červené kolonii vyšla na zhruba 10 milionů. Bohumíňáci se již do opravených nemovitostí vrátili,“popsal Petr Wojnar z tamního tiskového oddělení.

Úlevy na nájmech i příští rok. Krnov se dál vzpamatovává z ničivé povodně

12. listopadu 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

