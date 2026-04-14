Nakažených žloutenkou v Moravskoslezském kraji meziročně přibylo

V Moravskoslezském kraji v březnu přibylo 25 lidí nakažených žloutenkou, nejméně od počátku letošního roku. Meziročně ale počet nakažených vzrostl o více než čtvrtinu. Zatímco za první tři měsíce loňského roku to bylo 70 lidí, v letošním prvním čtvrtletí hygienici evidují 90 nakažených virovou hepatitidou A. Vyplývá to z informací, které dnes krajští hygienici zveřejnili na webu.
Epidemie žloutenky vypukla v regionu na jaře 2024 v ostravské části Přívoz. Onemocnění se postupně rozšířilo i do jiných regionů, k nejzasaženějším místům v Česku patří Praha s Brnem.
"Od začátku roku 2024 do března roku 2026 bylo v Moravskoslezském kraji zaznamenáno 567 případů virové hepatitidy A, včetně pěti úmrtí dospělých osob," uvedli hygienici. Zopakovali, že nejúčinnější prevencí je očkování a důsledné mytí rukou po použití toalety, před jídlem a také po návratu z veřejných prostor.
V letošním prvním čtvrtletí lékaři v Česku zaznamenali 899 nakažených žloutenkou typu A. Proti loňsku, kdy lékaři maximum nemocných zachytili koncem roku, je sice počet téměř trojnásobný, vlna epidemie podle odborníků ale postupně slábne.
V nejzasaženějších oblastech země je počet nových případů proti Moravskoslezskému kraji výrazně vyšší. V Praze za březen hygienici evidují 67 nově nakažených, od počátku roku onemocnělo v hlavním městě 226 lidí. V Jihomoravském kraji za minulý měsíc přibylo 73 nemocných, od počátku roku tam hygienici zaznamenali 275 případů.
V Moravskoslezském kraji hygienici loni zaznamenali 261 případů virové žloutenky typu A. Proti roku 2024, kdy v kraji epidemie vypukla, to bylo o 45 případů více. Počet nakažených byl loni nejvyšší za posledních minimálně 20 let. K nejvíce postiženým okresům v kraji stále patří Ostrava-město.
Lidé, kteří žloutenku prodělali nebo jsou proti onemocnění očkovaní, jsou celoživotně chránění. Mezi příznaky onemocnění žloutenkou typu A, která rovněž bývá označována jako nemoc špinavých rukou, patří změna barvy stolice a moči, zežloutnutí kůže a očního bělma, nevolnost, nechutenství, zvracení, bolest pod pravým žeberním obloukem či bolesti zad a břicha.