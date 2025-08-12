Jde o vyhlášku číslo 160/2024, která říká, jak mají být vybaveny toalety vzdělávacích zařízení pro děti a mládež, kde je podle návrhu vložena věta, že hygienická zařízení pro žákyně musí být vybavena i jednotlivě balenými menstruačními potřebami.
„Návrh byl odeslán ke stanovisku do určené legislativní komise rady vlády. Nepředpokládáme, že by se již text, vzhledem k malému rozsahu novelizace, upravoval,“ informoval mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
„Je to důvod k otevření šampaňského. Podařilo se nám prolomit ledy,“ reagoval náměstek primátora Ostravy pro sociální záležitosti Zbyněk Pražák, který je iniciátorem a průkopníkem myšlenky poskytnout dospívajícím dívkám ve školách vložky zdarma.
„Když jsme s tím začínali, lidé se mě ptali, jestli jsem se nezbláznil. Dělali si ze mě legraci,“ vzpomínal Pražák, který za tuto aktivitu získal cenu Genderman roku 2024.
Pražák, který se inspiroval v zahraničí, prosadil v roce 2024 nejprve pilotní projekt vložek do části ostravských škol. Cílil na sociálně slabé dívky a řešení menstruační chudoby. Zjistil totiž od učitelek, že to bývá častý důvod absence.
Zásobníky jsou ve školách od jara
Po jednoznačně úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu souhlasili zastupitelé Ostravy s jeho návrhem, aby projekt pokračoval ve všech ostravských školách.
Zásobníky s vložkami jsou tam volně dostupné od letošního jara. Od léta jsou také na všech dámských záchodech ostravského magistrátu.
Návrh přenést ostravskou novinku, která zvyšuje komfort žákyň a studentek během menstruace, do všech základních a středních škol v České republice, měl od začátku značnou podporu, ale i odpůrce.
Hlavně zástupci některých obcí a měst, které jako zřizovatelé škol mají vložky zajistit, argumentovali finanční náročností projektu.
Tak vznikl letos v červenci návrh novely zdravotnické vyhlášky, podle které by vložky byly pouze na jediném dívčím záchodě z celé školy.
„To by ovšem úplně ztratilo smysl. Dívky by byly návštěvou této jediné menstruační toalety stigmatizovány. Spotřeba by ovšem byla jistě nižší, protože by se tam dívky styděly chodit,“ komentoval předchozí návrh vyhlášky Pražák.
1,37 korun i s DPH za kus
Věří, že právě jeho připomínky a argumenty přispěly k novému znění vyhlášky, která hovoří o povinnosti zřizovatelů dodávat tyto hygienické potřeby na všechny dívčí toalety. Je přesvědčený, že finanční stránka věci je oproti velkému přínosu zanedbatelná.
Ostrava například vysoutěžila nákup 660 tisíc kvalitních vložek za částku 1,37 korun i s DPH za kus, a to včetně dodání do škol. Spočítal, že nákup vložek do ostravských škol na celý příští rok vyjde město asi na milion.
„Pro celý kraj by to stálo deset milionů za rok, pro celou republiku by šlo asi o 90 milionů. To mi přijde vzhledem k rozpočtu jako pakatel,“ prohlásil Pražák.
O případném hromadném nákupu vložek pro školy v celém kraji chce tento týden jednat s příslušným náměstkem moravskoslezského hejtmana Janem Veřmiřovským.