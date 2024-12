Dopravní uzel v centru Ostravy se promění, zvelebení čeká i kritizovaný podchod

Součástí projektu má být i výrazná kultivace Frýdlantských mostů, včetně centrální části podchodu, kterou denně procházejí tisíce lidí.

Podle náměstka primátora Ostravy Břetislava Riegera je však v prvé řadě nutné opravit mostní konstrukce, které jsou ve špatném technickém stavu.

„Konstrukce degradují a kvůli tomu zatéká do podchodů. Takže budeme opravovat mostovky, povrchy, hydroizolaci. Týká se to tramvajové trati i silnice,“ sdělil náměstek pro dopravu a investice Rieger.

Druhá část připravované rekonstrukce zahrnuje modernizaci a přestavbu tramvajové trati. Hlavní změnou bude snížení počtu nástupišť na zastávce Náměstí Republiky ze současných tří na dvě.

Méně nástupišť i jednodušší křižovatka

Pro směr do Poruby a městského obvodu Jih vznikne jedno společné nástupiště, takže cestující nebudou muset při přestupování přebíhat podchodem.

„Pohyb z podchodu na nástupiště navíc usnadní pojízdné chodníky. Budou tam i nové, vizuálně zajímavé přístřešky, nové lavičky a další mobiliář,“ doplnil Rieger.

Přestavba tramvajové trati má začít od křížení s Vítkovickou ulicí. „Vznikne tam prostý tramvajový trojúhelník. Dnes je to složitá křižovatka,“ podotkl náměstek.

Projekt rekonstrukce město svěřilo ostravské společnosti AFRY CZ, jejíž architekti také navrhli úpravy centrální části podchodu.

„Návrh počítá s odstraněním původního vybavení včetně prodejních stánků. Bude tam nová podlaha. Prostor prosvětlí dva světlíky. V atriu, kde by měla být také zeleň, má vzniknout kavárna se zahrádkou,“ přiblížil náměstek Rieger chystané změny.

Opravy město plánuje i v dalších částech soustavy podchodů. „Jedná se mimo jiné o úpravu úseků, které slouží pro přestup na ostatní druhy veřejné dopravy, zejména autobusovou a trolejbusovou, a také úpravu nájezdu na Ústřední autobusové nádraží z Vítkovické ulice, včetně přilehlých nástupišť,“ upřesnil náměstek.

Část podchodu vedoucí k autobusovému nádraží a k nákupnímu centru Karolina bude podle něj kvůli bezpečnosti chodců zaslepen. Část podzemních chodeb pod autobusovým nádražím je uzavřená už skoro dvacet let.

Revitalizace náměstí Republiky má stát více než 370 milionů korun. O náklady se podělí město, dopravní podnik a Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Možnost odložení o rok

Zahájení stavby závisí podle Riegera na tom, zda se podaří včas vybrat dodavatele veřejné zakázky. „Smlouvu se zhotovitelem bychom měli podepsat nejpozději do 1. května 2025, abychom stihli všechny práce do konce stavební sezony,“ vysvětlil.

Pokud by se to nepodařilo, město rekonstrukci maximálně o rok odloží. „Dopravní podnik může získat dotaci až devadesát milionů korun, ale tato možnost je omezena na dva roky,“ doplnil náměstek.

Ať začne rekonstrukce příští rok, anebo ten přespříští, bude to rozhodně velká dopravní komplikace. „Následující roky budou vůbec dopravně velice složité. Čeká nás náročná oprava mostů v Rudné ulici ve Svinově, pak tato akce. A dále to bude rekonstrukce mostů v Závodní ulici. Sotva to skončí, začnou práce na Místecké,“ shrnul Břetislav Rieger.

Podchod pod Frýdlantskými mosty patří hlavně kvůli špíně a zápachu dlouhodobě k nejvíce kritizovaným místům ve městě. Ostravané také v různých průzkumech uváděli, že se tam bojí. Komunistické vedení Ostravy podchod slavnostně otevřelo před čtyřiceti lety.