Národní divadlo moravskoslezské chystá 14 premiér pro novou sezonu

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) připravuje pro další sezonu 14 premiér. Pět jich bude mít operní i činoherní soubor, po dvou novinkách nabídne balet a muzikál. Celkem 11 ze 14 nových titulů bude na jevištích Národního divadla moravskoslezského uvedeno poprvé, publikum se může těšit na dvě české a jednu světovou premiéru. K tomu nabídnou čtyři soubory 39 oblíbených repertoárových titulů. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
Sezonu divadlo zahájí dvěma galavečery v obou velkých divadlech. "V Divadle Antonína Dvořáka zájemci ochutnají z oper, činohry a baletu a v Divadle Jiřího Myrona především z muzikálových, ale také činoherních novinek," řekl ředitel NDM Jiří Nekvasil.
Opera připravuje pět premiér. Od 15. října se diváci budou potkávat například s opusem Giuseppa Verdiho Requiem. První premiérou roku 2027 pak bude v únoru inscenace moravského rodáka a Mozartova současníka Pavla Vranického Oberon, král elfů. V dubnu zazní velmi úspěšná současná opera Job Bernharda Langa, která měla premiéru před osmi lety v rakouském Klagenfurtu. Další premiérou bude symbolistická scénická báseň od Eugena d’Alberta Mrtvé oči z roku 1913. V komorním Divadle 12 pak NDM uvede premiéru dětské opery Bajky.
Stejný počet novinek připravuje ostravská činohra. V Divadle Jiřího Myrona se diváci nejprve stanou svědky Zkoušky orchestru Federica Felliniho. V Divadle 12 NDM představí hru Kdo je tady ředitel? filmového tvůrce Larse von Triera. Herci se připravují také na Edmonda Rostanda a jeho hru Cyrano. Dále vedení souboru vybralo současnou hru Beeth Steelové Než hvězdy zapadnou. "Poněkud provokativní a temně humorná konverzační hra pro dva herce od Davida Irelanda s názvem Pátý krok uzavře činoherní sezonu novinek v závěru května," dodala Swiderová.
Soubor baletu mění vedení. Současná šéfka Lenka Dřímalová je ještě podepsána pod dramaturgií sezony 108, diváky už ale bude zvát rodačka z Francie Lea Bessoudo Grecková, která aktuálně působí například v tanečním souboru v Izraeli. Baletní soubor chystá klasický balet Giselle. Námět poskytl německý básník Heinrich Heine ve své sbírce De l’Allemagne. Soubor kromě klasického díla uvede i komponovaný večer neoklasického a současného tance s názvem Pod kůží.
I muzikálový soubor bude mít novou šéfku. Gabrielu Petrákovou po 16 letech vystřídá od nové sezony Kateřina Svobodová, současná vedoucí sekce mimořádných projektů NDM. "Muzikálový soubor opět přivede do Ostravy světové tituly. V české premiéře to nejprve bude ve světě velmi úspěšné dílo Celkem všední dny od Adama Gwona. Velkým výpravným mysteriózním muzikálovým zážitkem pak bude v březnu 2027 muzikál Jekyll a Hyde od Franka Wildhorna a Leslieho Bricusse.