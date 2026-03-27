Národní divadlo moravskoslezské hledá dětské talenty pro muzikál Billy Elliot

Muzikálový soubor Národního divadla moravskoslezského (NDM) uvede v sezoně 2027/2028 rodinný muzikál Billy Elliot. Už nyní začal tvůrčí tým hledat představitele dětských rolí, kterých budou tři desítky. Do vyhlášeného konkurzu se mohou přihlásit děti ve věku šest až 11 let, které umějí zpívat, mají pohybové nadání, herecký talent a chuť rozvíjet se v profesionálním prostředí. ČTK to řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
"Muzikálový soubor získal práva na uvedení dalšího světového hitu. V Divadle Jiřího Myrona rodinný muzikál Billy Elliot z roku 2005 s hudbou Eltona Johna. Stejně jako u inscenace Oliver! si titul vyžádá dlouhodobou a náročnou přípravu dětských interpretů, proto divadlo začíná s výběrem už teď," uvedla mluvčí.
Včetně alternací potřebuje soubor najít asi 30 dětí. "Primárně samozřejmě hledáme chlapce a chceme vybrat až tři alternace pro hlavní chlapecké role Billy, Michael a Billyho bratr," doplnila Swiderová.
První kolo konkurzu se uskuteční formou vyhodnocení zaslaných přihlášek a videí. Zájemci je mohou posílat do 15. dubna. Druhé kolo bude už určené pro pozvané děti vybrané v prvním kole a bude se konat začátkem května. Vybrané děti začnou s přípravou už před prázdninami. Zájemci najdou všechny informace s podmínkami a úkoly na webu www.ndm.cz.
Divadlo navíc rozvíjí novou spolupráci s Lidovou konzervatoří a Múzickou školou Ostrava, díky níž vzniká i muzikálové studio NDM zaměřené na systematickou přípravu mladých talentů pro účinkování také v dalších muzikálových projektech divadla. "Nové studio naváže na skvělou práci dosavadního Operního studia a rozšíří ji o muzikálovou část. Pěveckou přípravu dětí tedy stále povede vedoucí studia Lenka Živocká, herecká a taneční průprava pro muzikály pak bude probíhat na Lidové konzervatoři a Múzické škole Ostrava," řekla Swiderová.
Práci s větším počtem dětí si soubor vyzkoušel už před lety při přípravě muzikálu Lionela Barta Oliver! Inscenace s libretem podle románu Charlese Dickense Oliver Twist měla premiéru 5. října 2023. O představení, kde najedou vystupuje i 30 dětí, je stále velký zájem. Jsou pravidelně vyprodána.