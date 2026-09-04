Národní divadlo moravskoslezské uctí šéfa baletu Janíčka pojmenováním sálu

Slavnostní sál ostravského Divadla Jiřího Myrona ponese v sezoně 2026/2027 jméno tanečníka, choreografa a dlouholetého ředitele baletního souboru Národního divadla moravskoslezského (NDM) Alberta Janíčka. Divadlo tak připomene 100. výročí jeho narození. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová. Janíček se narodil 22. září 1926 v Ostravě, kde 11. září 2015 i zemřel.
S ostravským divadlem spojil Janíček téměř celý svůj profesní život. Členem baletního souboru se stal v roce 1943, později jako sólista nastudoval mnoho výrazných rolí. "V září 1972 byl Janíček jmenován šéfem ostravského baletu. Pod jeho vedením soubor podle NDM významně umělecky vyrostl, mimo jiné díky intenzivní spolupráci s divadlem opery a baletu v lotyšské Rize. Za svou práci získal v roce 1958 Cenu města Ostravy a později také titul zasloužilý umělec," uvedla. Aktivní kariéru Janíček ukončil v roce 1989, nadále ale působil jako choreograf.
Pojmenování sálu je podle ředitele NDM Jiřího Nekvasila poctou osobnosti, která se zásadně podílela na formování moderní podoby ostravského baletu. "Janíček se zapsal do vývoje souboru jako tanečník s výraznou interpretační dráhou, choreograf s osobitým rukopisem i šéf, který dokázal spojovat uměleckou vizi s péčí o další růst souboru," uvedl.
NDM pojmenovává slavnostní sál po výrazných osobnostech divadla každou sezonu. Tradice začala v sezoně 2018/2019, kdy sál nesl jméno Edmunda Palkovského, iniciátora a finančního podporovatele stavby Národního domu, dnešního Divadla Jiřího Myrona. V dalších sezonách nesl například jména operního pěvce a režiséra Karla Küglera, operetního herce a režiséra Josefa Kobra, činoherní herečky Táně Hodanové nebo režiséra, dramaturga a někdejšího šéfa činohry Jana Škody.
Slavnostní sál slouží ke koncertům, společenským setkáním po premiérách a workshopům. Koná se v něm také Akademie třetího věku a v minulosti v něm zazněla i opera. Jako slavnostní sál začal prostor v komplexu Divadla Jiřího Myrona sloužit v září 2018 po dokončení první etapy rekonstrukce.