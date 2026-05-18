Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého bude mít premiéru 21. května, řekla dnes ČTK mluvčí divadla Šárka Swiderová. Opera vznikla podle stejnojmenného románu Fjodora Michajloviče Dostojevského.
Opera Hráč podle mluvčí předběhla svou dobu. "Její hudba je vzrušivá a rytmicky elektrizující. Dokonale umocňuje prudký dějový spád. Libreto vytvořil sám Sergej Prokofjev podle Dostojevského stejnojmenného románu. Režisér Jiří Nekvasil slibuje silný, inspirativní a vzrušující divácký zážitek. Hudebního nastudování se zhostil Marek Šedivý," uvedla.
Dílo vzniklo v roce 1917, ale jeho uvedení v Rusku zabránila únorová revoluce. V Sovětském svazu zazněla poprvé v roce 1963. Ostravské divadlo operu uvádí v přepracované verzi z roku 1927. V Československu byla poprvé uvedena v roce 1957 v Plzni.
Dostojevskij při psaní románu zúročil své vlastní hráčství. Hrál především v německých kasinech a děj románu umístil do fiktivního Rulettenburgu. Ústřední postavou je Alexej, vychovatel v rodině starého generála, beznadějně až sebedestruktivně zamilovaný do generálovy nevlastní dcery Poliny, která si s ním pohrává. Přitahuje ho svou tajemností, hrdostí a chladnou krásou, ale dává mu nejasné signály. Chvíli je k němu důvěrná, jindy odtažitá. Sama je ale vnitřně rozervaná.
"Dostojevskij sepsal dílo během 26 dnů, aby splatil své vlastní dluhy z hazardu, a nepsal o hráčích, ale vlastně o sobě. Prokofjevova opera se spíše soustředí na psychologii postav a na rozdíl od předlohy nemá příběh jasný konec. Alexej, opuštěný Polinou, zůstává osamocen s hromadou peněz, kterou toho večera vyhrál v kasinu," řekla Swiderová.
Oproti předloze Prokofjev zvýraznil komediální, milostné i existenciální prvky a ostravští inscenátoři se drží expresivního, mírně groteskního a horečnatého stylu vyprávění. Nekvasil je přesvědčen, že diváky opera osloví v první řadě hudbou. "Hráč, to je pro mne fascinující příval velmi originální hudby, plné mladického elánu a zdravého skladatelského sebevědomí," řekl ředitel a režisér.
V hlavních rolích se představí Luciano Mastro nebo Alexander Kravets, Anna Nitrová či Zuzana Revai. Dále účinkují Jozef Benci, Martin Gurbaľ, Lucie Hájková, Stanislava Jirků, Raman Hasymau, Josef Moravec a další. Scénu, na které se objeví i originální podoba výtahů páternoster, navrhl Daniel Dvořák.
Národní divadlo moravskoslezské uvádí od sezony 2010/2011 volnou dramaturgickou řadu Operní hity 20. století. Jejím cílem je připomínat publiku průlomová díla české a světové operní literatury minulého století. Prokofjevův Hráč je jedním z nich.