Národní divadlo moravskoslezské uvede v české premiéře hru Velryba

Činoherní soubor Národního divadla moravskoslezského (NDM) uvede v české premiéře hru Velryba amerického dramatika Samuela D. Huntera. Příběh o samotě, vině, touze po odpuštění a lidské blízkosti, kterou nelze ničím nahradit, diváci uvidí na jevišti Divadla Antonína Dvořáka poprvé 18. dubna. Hlavní role Charlieho se zhostil Martin Dědoch, režie Aminata Keita.
"Hra je českému publiku známá zatím jen díky filmové adaptaci z roku 2022. Představitel Charlieho, herec Brendan James Fraser, za roli dostal Oscara, sošku si odnesli také tvůrci jeho masky," uvedla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
Divadelní podoba však podle ní nabídne bezprostřednější setkání bez filmového střihu. "Velryba není hra, která by diváka hladila po srsti. Je to zážitek, který klade otázky o odpovědnosti, vině, těle a možnosti odpuštění. Vidět ji naživo znamená sdílet prostor s postavami, jejichž dech, ticho i nepohodlí jsou hmatatelné. Česká premiéra hry je výjimečnou příležitostí setkat se s textem, který patří k nejvýraznějším dramatům současného světového divadla," doplnil dramaturg Norbert Závodský.
Hra popisuje příběh učitele tvůrčího psaní, který se ve svém bytě ujídá k smrti. V osobním kontaktu je jen se svou kamarádkou a ošetřovatelkou Liz. Opustil kvůli příteli rodinu, jenže partner zemřel. Charlie se kvanty jídla snaží otupit bolest ze ztráty přítele i selhání v roli otce. Morbidně obézní tělo je tu ale v kontrastu s inteligentní a laskavou osobností, uznávanou studenty, kteří ho ovšem kvůli poškozené kameře při on-line lekcích nikdy nevidí.
"V čase, který mu zbývá, se Charlie pokusí napravit vztah se svou dcerou. Ellie je na první pohled ke světu i k Charliemu sarkastická, krutá a manipulativní, vyrostla v přesvědčení, že ten špatný je jen otec a vlastně celý svět. Charlie se ji snaží přesvědčit laskavostí, vlídností a empatií. Jejich setkávání je tak střetem dvou zraněných lidí, kteří spolu neumí mluvit jinak než skrze extrémy," popsala Swiderová dějovou linku.
Režisérka Aminata Keita doplnila, že Charlie žije ve společnosti, která ho dohnala do stavu naprosté izolace. "Na Charliem je obdivuhodné, že probouzí v lidech to dobré, ačkoli je obklopen stejnými ztroskotanci, jako je on sám. Neztratil víru v lidskost, nezahořkl a stále věří v dobro a lásku. Jsem přesvědčena o tom, že v přijetí je klíč k vyřešení mnoha problémů této doby," uvedla Keita, která má v NDM za sebou už jeden úspěšný dramatický režisérský počin. Hra Ptáčci od Wajdiho Mouawada o hledání skutečné identity na pozadí izraelsko-palestinského konfliktu je nominována na letošní moravskoslezskou Cenu Jantar.
Obézní maska Charlieho se ve hře stává nástrojem, který odhaluje křehkost i zranitelnost postavy. Vystihnout tento aspekt je úkol pro herce Martina Dědocha. Scénu a kostýmy navrhl Ján Tereba. Hudbu složil Martin Hůla, světelný design má na starost Karel Šimek. Tvůrci masky se stali Marek Capoušek a Martin Vašek. Kromě Dědocha se divákům představí Petra Kocmanová, Hana Piterková, Alois Bartoň a Kateřina Breiská.