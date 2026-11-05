Národní divadlo moravskoslezské uvede v české premiéře muzikál Celkem všední dny

Příběhy čtyř mladých lidí, kteří v New Yorku hledají vztahy, životní směr i vlastní místo ve světě, nabídne nový muzikál Národního divadla moravskoslezského. Inscenaci Celkem všední dny amerického skladatele a dramatika Adama Gwona uvede ostravské divadlo v české premiéře 6. listopadu v komorním Divadle 12. Režie se ujal Marek David, hudební nastudování připravil Marek Prášil. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
Muzikál vypráví příběhy dvou dvojic, jejichž životy se odehrávají v prostředí velkoměsta. Deb, ambiciózní studentka pracující na diplomové práci, ztratí zápisník se všemi poznámkami. Najde ho Warren, svobodomyslný snílek, který se živí péčí o kočku výtvarníka ve vězení a sám touží po umělecké kariéře. Zatímco Deb přistupuje k životu systematicky a hledá jasná řešení, Warren se snaží nacházet krásu i v obyčejných situacích.
Druhou dvojici tvoří Claire a Jason. Jason chce jejich vztah posunout dál, a proto se ke Claire nastěhuje. Ona se však nedokáže zbavit vzpomínek na minulost a má problém pustit partnera blíž. Muzikál tak vedle hledání lásky otevírá také témata osamělosti, strachu ze změny, ambicí a potřeby někam patřit.
Americký autor Adam Gwon uvedl muzikál Ordinary Days na jeviště v roce 2008. Od té doby se dočkal inscenací ve více než desítce zemí. Jeho charakteristickým rysem jsou civilní dialogy, humor a situace z každodenního života, ve kterých se mohou diváci snadno poznat. "Právě tu bezprostřednost a možnost postavy díky vlastním zkušenostem bytostně chápat považuji za hlavní přednost muzikálu Celkem všední dny," uvedla autorka českého překladu a dramaturgyně Hana Nováková.
Muzikál poprvé viděla před lety v jednom z londýnských divadelních klubů. Tehdy se jako studentka ztotožňovala především s postavou Deb. S odstupem času jsou jí bližší Claire a Jason a jejich snaha najít rovnováhu ve vztahu i v životě. Podle Novákové mohou mladší diváci v příběhu poznat vlastní hledání životní cesty, starší zase situace, které sami prožili.
Překlad písňových textů a dialogů do češtiny byl podle dramaturgyně náročný. Autor totiž v libretu klade důraz na to, aby hudební čísla působila jako přirozené rozhovory. Jazyk a hudba mají zachycovat každodenní rytmus řeči, nedokončené myšlenky i nervozitu postav.
V rolích Jasona a Claire se představí Radim Bierski nebo Adam Živnůstka a Veronika Prášil Gidová nebo Pamela Soukupová. Warrena ztvární Jakub Bagin nebo Milan Bednář, Deb hraje Veronika Bartošová nebo Tereza Dostalová. Autorem hudby a libreta je Adam Gwon. Scénu a kostýmy navrhl Marek Cpin, klavírní doprovod zajistí Michaela Kadlecová nebo Tereza Zatloukalová.