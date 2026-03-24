Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě zahájí opravu pavilonu G

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) zahájí letos v létě rekonstrukci bývalého pavilonu G na Černé louce v Ostravě. Investice 410 milionů korun ho promění na studiovou scénu s kapacitou až 500 lidí a zkušebnu. Dokončení je plánováno na konec roku 2028. Novinářům to dnes to řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
"V pavilonu vznikne naše studiová scéna. Ta nám umožní plnohodnotně hrát a zároveň oživí dříve oblíbený prostor na výstavišti. Kapacitně a rozměrově jde o prostor určený divadlu a kulturním akcím zhruba pro 220 diváků, ale bude to prostor variabilní, s možností rozšíření až na 500 účastníků. Například pro koncerty," řekl ředitel Jiří Nekvasil.
Po rekonstrukci se do nového prostoru přestěhuje divadelní provoz z Divadla Jiřího Myrona, které čeká druhá etapa rozsáhlé opravy. Až skonči i ta, bude se Bílý dům, jak divadelníci prostoru pracovně říkají, využíván celoročně.
Pavilon G byl postaven v roce 1961 v takzvaném bruselském stylu podle návrhu architekta Josefa Jiřičného, otce architektky Evy Jiřičné. Na nové podobě pracuje architekt Tomáš Bindr, který o projektu s Jiřičnou mluvil. "Říkala, že si pamatuje, když otec jezdil ze Zlína do Ostravy na autorské dozory. Moc ji potěšilo, že budova dostane novou funkci. A ještě tak významnou kulturní funkci," řekl.
Nejvíce stavba sloužila v 60. a 70. letech minulého století. Průčelí mělo prosklenou rastrovou fasádu zdobenou geometrickým ornamentem. Budova byla rozdělena na výstavní halu a administrativní zázemí. Po roce 1989 výstavní areál upadal, zčásti byl nevyužívaný. V roce 1998 začala výrazná proměna Černé louky. Pavilon G prošel opravami v roce 2002, pak sloužil sportu. Byl v něm tenisový kurt a tréninkový golfový areál.
Na projektu pracuje i scénograf NDM David Bazika. "Výsledkem je jednoduchý čistý tvar zvýrazněný bílou fasádou a velmi čistými geometriemi oken a dveří. Stavba bude mít elegantní organický vzhled jako pavilony brazilského architekta Niemeyera. Do parku bude otevřen prosklený trakt divadelního předsálí, dalším směrem bude trojpodlažní zázemí šaten a technického servisu. Uvnitř vznikne nový univerzální, variabilní až magický divadelní prostor," řekl.
Zvukotěsná příčka oddělí hrací část od zkušebny o velikosti jevišť ostravských divadel. "Zkušebna s parametry jeviště nám stále chybí. V případě výjimečných větších projektů bude ale možné oba prostory propojit a použít jako jeden s větší kapacitou diváků či účastníků akce," dodal scénograf.