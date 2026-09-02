Národní divadlo moravskoslezské zahájí sezonu galavečery s ukázkou novinek

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) slavnostně zahájí 108. sezonu v sobotu 5. září. Po roční pauze se do divadla vracejí galavečery, na nichž soubory opery, činohry, baletu a muzikálu představí ukázky z připravovaných novinek i oblíbených repertoárových titulů. Program začne v Divadle Antonína Dvořáka a pokračovat bude v Divadle Jiřího Myrona. ČTK to řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
Čtyři soubory NDM budou mít v nové sezoně celkem 14 premiér. Opera a činohra uvedou po pěti novinkách, balet a muzikál po dvou. Galavečery nabídnou také ukázky z tvorby pro komorní Divadlo 12.
"Hned v říjnu nás čekají v obou velkých divadlech dvě pozoruhodné premiéry. Oba tituly budou navíc v našem divadle uváděny poprvé," uvedl ředitel NDM Jiří Nekvasil. Opera 15. října uvede Verdiho Requiem, které bude mít v NDM premiéru v režii dua SKUTR, tedy Lukáše Trpišovského a Martina Kukučky. Činohra 24. října představí Zkoušku orchestru, divadelní verzi filmu Federica Felliniho v režii uměleckého šéfa souboru Vojtěcha Štěpánka.
Balet připravuje Giselle s hudbou Adolpha Charlese Adama v choreografii Andrey Helander Kramešové. Premiéra bude 12. listopadu. Muzikál uvede 6. listopadu v Divadle 12 komorní titul Celkem všední dny od Adama Gwona.
Kromě 14 premiér nabídnou soubory v sezoně i 39 repertoárových titulů. Po přestávce se vrátí například Pucciniho Tosca, Gogolův Revizor a muzikál Producenti.
Novou sezonu provázejí také změny ve vedení souborů NDM. Šéfkou muzikálu je od června Kateřina Svobodová, vedení baletu od srpna převzala Lea Bessoudo Grecková. Dosavadní šéfka baletu Lenka Dřímalová v divadle zůstává jako dramaturgyně a repetitorka.