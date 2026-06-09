Národní divadlo moravskoslezské zahájilo rekonstrukci pavilonu G v Ostravě

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) dnes zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka v Ostravě. Do konce roku 2028 tam vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 220 až 500 diváků. Divadlo tam bude uvádět komornější inscenace nebo bude prostor využívat jako zkušebnu. Nabídnout ho chce i pořadatelům jiných akci. ČTK to řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová. Divadlo zároveň hledá název pro nový prostor. Ten pracovní zní Géčko nebo taky Bílý dům.
"Dnešní provoz NDM neumožňuje často hrát a zkoušet na jednom jevišti v jednom dni, Géčko problém vyřeší," uvedla mluvčí. Prostor bude po rekonstrukci podle ní také rozšiřitelný pro koncerty a kulturní akce jiných pořadatelů a vedení divadla slibuje celoroční provoz.
Letošní investice města Ostravy do projektu je podle Swiderové 70 milionů korun a umožní kromě nutných bouracích prací v exteriéru i uvnitř budovy také výstavbu všech inženýrských sítí a vyzdění obvodového pláště budovy. "NDM má povolení na nutné kácení stromů, což ale nebude investor platit, protože se divadlo domluvilo s hasiči a ti provedou práce v rámci svého výcviku. Staveniště je v zóně oblíbených procházek – je řádně oplocené, zajištěné a stavební firma se bude snažit omezovat pohyb veřejnosti v oblasti co nejméně," dodala mluvčí.
Po rekonstrukci se do nového prostoru přestěhuje divadelní provoz z Divadla Jiřího Myrona, které čeká druhá etapa rozsáhlé opravy. Až skonči i ta, bude Géčko či Bílý dům využíván celoročně.
Pavilon G byl postaven v roce 1961 v takzvaném bruselském stylu podle návrhu architekta Josefa Jiřičného, otce architektky Evy Jiřičné. Nejvíce stavba sloužila v 60. a 70. letech minulého století. Průčelí mělo prosklenou rastrovou fasádu zdobenou geometrickým ornamentem. Budova byla rozdělena na výstavní halu a administrativní zázemí. Po roce 1989 výstavní areál upadal, zčásti byl nevyužívaný. V roce 1998 začala výrazná proměna Černé louky. Pavilon G prošel opravami v roce 2002, pak sloužil sportu. Byl v něm tenisový kurt a tréninkový golfový areál.