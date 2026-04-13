Kamionů jezdí v kraji čím dál víc. Při opravě ostravské D1 hrozí dopravní kolaps

Darek Štalmach
  14:12aktualizováno  14:12
Nákladní doprava na moravskoslezských dálnicích roste čtyřikrát rychleji, než je celostátní průměr, což v kombinaci s chystanou opravou zvlněné dálnice D1 v Ostravě hrozí fatálním dopravním kolapsem. Extrémní nápor kamionů pramení také z využití tří klíčových hraničních přechodů a potřeb firem, které preferují silnici před nevyhovující železnicí. To vše již nyní přetěžuje klíčové tepny v kraji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek

„Dopravní data jednoznačně ukazují, že provoz na českých dálnicích rychle roste, a je proto důležité držet vysoké tempo výstavby a zároveň zvyšovat kapacitu nejvytíženějších úseků,“ komentoval výsledky sčítání ministr dopravy Ivan Bednárik.

Ještě v letošním roce má být zahájena výstavba zbývající části dálnice D48 u Nového Jičína, po jejím dokončení by měla začít dlouho slibovaná rekonstrukce zvlněné části dálnice D1 v Ostravě. Což může znamenat velký problém. Počet těžkých nákladních automobilů na ostravské části dálnice totiž během deseti let stoupl o polovinu.

Na Novojičínsku po třech letech otevřeli nový úsek D48, vede dále do Polska

Konkrétně na úseku dálnice D1 mezi nájezdy Místecká a Vrbice projelo v roce 2016 zhruba 9 400 těžkých vozidel denně, dnes je jich přes 14 100. Pokud by došlo k omezení provozu na této tepně, hrozí městu dopravní problém, podle všeho ještě větší, než jaký přinesla současná oprava několika mostů v ulici Rudná.

Právě možná objízdná trasa přes Rudnou a Bohumínskou ulici by znamenala velké omezení průjezdnosti v celém širším centru Ostravy.

Hraniční přechody

Vytíženost dálnic v regionu podtrhuje fakt, že má v první desítce nejzatíženějších hraničních přechodů v republice hned tři zástupce.

Dálniční uzel v Bohumíně je se svými 10 523 kamiony denně čtvrtým nejvytíženějším přechodem v zemi a od roku 2016 zde počet kamionů vzrostl z tehdejších šesti tisíc o sedmdesát procent.

Když se k tomu připočte zátěž z Chotěbuze a Mostů u Jablunkova, vjede do kraje jen tudy každých čtyřiadvacet hodin více než 22 000 těžkých nákladních souprav a vozů.

Ostrava se rychlovlaky spojí s Polskem asi dřív než s Prahou. Česko zvažuje, jak dál

Často skloňovaná možnost přesunout tento nápor na železnici však u klíčových firem v kraji naráží na realitu trhu. A nákladní vlaky pro potřeby firem nestačí.

„Roste tlak na rychlost, přesnost a flexibilitu. Naše přepravy jsou často časově citlivé a vyžadují spolehlivé plánování i schopnost okamžitě reagovat na změny v poptávce,“ konstatoval René Novotný, ředitel společnosti Santa-Trans, dceřiné společnosti Kofoly. „Několikrát jsme testovali i možnosti přepravy po železnici, to se bohužel nikdy neukázalo jako vhodné řešení.“

Podobně vidí problém i Iva Smijová, vedoucí oddělení plánování výroby a logistiky potravinářské společnosti Semix. „V potravinářství je zásadní doručit zboží čerstvé a včas, proto využíváme primárně kamionovou dopravu v kombinaci se sběrnými přepravami,“ vysvětlila Iva Smijová. „Železnice má své místo u objemných a méně časově citlivých komodit, pro potravinářství je zatím zcela nereálná.“

I strojírenské firmy, pro něž by železnice mohla být teoreticky vhodnější, volí kvůli jednodušší logistice často raději silnici. „Při menších objemech preferujeme kamionovou dopravu, je flexibilnější, finančně méně náročná na kratší vzdálenosti a logisticky jednodušší, protože odpadá nutnost překládky,“ vysvětlil Pavel Elbl, vedoucí expedice společnosti Ostroj.

„Ve chvíli, kdy přepravujeme větší objemy zboží, kontejnery nebo řešíme delší trasy napříč Evropou či v kombinaci s námořní dopravou, začíná dávat větší smysl železnice,“ dodal Elbl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Soud poslal do vazby podezřelé z výbuchu bankomatů, část peněz stihli utratit

Policisté přivádějí podezřelé z vykradení dvou pražských bankomatů k soudu,...

Obvodní soud pro Prahu 10 v pondělí rozhodl o vazbě pro trojici pachatelů podezřelých, že začátkem dubna vyloupili za pomoci výbušnin dva bankomaty poblíž pražského Obchodního centra Opatovská. Škoda...

13. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  14:41

Praha koupí zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech, rozhodli radní

Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)

Marně se stát snažil prodat v aukcích veleslavínský zámek za téměř 600 milionů korun. Podobně se mu dlouhodobě nedařilo najít kupce na ikonický objekt na východní straně náměstí Míru, novorenesanční...

13. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  14:33

Rekonstrukce uzavřela Palackého ulici v Novém Boru

13. dubna 2026  14:32

Plzeň dala předláždit nejfrekventovanější pěší zónu v historickém centru

ilustrační snímek

Nejfrekventovanější pěší zóna v historickém centru Plzně má nový povrch. Správci městských sadů a komunikací dali předláždit poškozené části v sadovém okruhu....

13. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

VITAL MedTech představila na CMEF 2026 řešení pro zdravotnické systémy

13. dubna 2026  14:27

Na Posázavský pacifik vypíšou nový tendr, zahrnuje nákup vlaků i prodloužení provozu

Posázavský pacifik. U Žampachu přejedete také po nejvyšším kamenném železničním...

Praha plánuje spolu se Středočeským krajem vypsat tendr na provoz vlakových linek na trati z Prahy do Čerčan s odbočkou do Dobříše po prosinci 2029, kdy skončí stávající smlouva. V pondělí to...

13. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  14:23

„Stíhat seniory je otřesné.“ Exdůstojníky StB potrestali za šikanu chartisty

Obžalovaný Rudolf Peltan na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1 (12 .listopadu...

Za pronásledování člena Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS) a signatáře Charty 77 Karla Freunda v pondělí Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti...

13. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  14:18

Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize

Martin Kuba a Martin Netolický stvrzují spolupráci. Stejná vize spojila hnutí...

Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby se domluvilo na spolupráci s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického v podzimních komunálních volbách. Oba subjekty zvažují společný...

13. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  14:02

Most opraví hokejbalové hřiště v rekreačním areálu u jezera Benedikt

ilustrační snímek

Most opraví hokejbalové hřiště v rekreačním areálu u jezera Benedikt. Nová bude také tribuna, basketbalové koše nebo mantinely. Po rekonstrukci bude hřiště...

13. dubna 2026  12:27,  aktualizováno  12:27

U Brzkova na Jihlavsku likvidují hasiči požár trávy a lesa na třech hektarech

ilustrační snímek

U Brzkova na Jihlavsku likvidují hasiči požár trávy a mladého lesa na třech hektarech pozemků. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu z možných čtyř,...

13. dubna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Zoo Zlín pořídila pro tygřici Sambu nového nápadníka, je to dvouletý krasavec

Naděje pro ohrožený druh. Zoo Zlín přivítala samce tygra ussurijského, jmenuje...

Zlínská zoologická zahrada má nového samce tygra ussurijského. Jmenuje se Ambasador a na Moravu přicestoval v březnu z Německa. Stane se novým partnerem sedmileté tygřice Samby, s níž bude sdílet...

13. dubna 2026  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.