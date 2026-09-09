Naše Česko zahájilo v Ostravě kampaň, do koalice by nešlo s komunisty a SPD

Hnutí Naše Česko dnes v Ostravě zahájilo kampaň před říjnovými komunálními volbami. V regionu bude kandidovat v Ostravě, nejlidnatějším městském obvodu Jih a také ve Městě Albrechticích na Bruntálsku. V krajském městě se chce zaměřit například na dostupné bydlení, dokončení některých dopravních projektů nebo posílení úlohy strážníků. Novinářům to dnes řekla kandidátka hnutí Naše Česko na primátorku Ostravy Ivana Lucáková Nesétová, která vyloučila spolupráci s komunisty a SPD.
"Pro mě je prioritou bydlení, protože tomu velmi dobře rozumím," řekla Lucáková Nesétová, která by se chtěla zasadit o to, aby v Ostravě každoročně vznikla alespoň stovka bytů. Podle ní je důležité začít hledat pozemky pro bytovou výstavbu a připravovat potřebné projektové dokumenty a povolovací procesy. Zaměřit se chce i na sociální bydlení.
Naše Česko je po volbách připraveno spolupracovat s různými subjekty, do koalice by ale nešlo se zástupci komunistů a SPD, řekla Lucáková Nesétová, která je i předsedkyní krajské organizace hnutí. Pokud by nestála v čele města jako primátorka, ráda by se ve vedení města podílela na řešení sociální problematiky či zdravotnictví.
Podle předsedy Našeho Česka a jihočeského hejtmana Martina Kuby se volební zisk hnutí velmi špatně odhaduje. "Nemáte žádnou základnu, od níž by se dalo odpíchnout. Je to úplně jiná situace než v Jihočeském kraji, kde lidé naši práci mají vyzkoušenou a dokáží ji zhodnotit. Jiná situace je tady pro ten tým v Ostravě. Pro nás je samozřejmě úspěch se do toho zastupitelstva dostat, to bychom hodnotili jako úspěch. Ale nerad si definuji nějak nízké cíle, musíme být realisté, ale ten tým musí udělat vše proto, aby uspěl maximálně," uvedl Kuba.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra.