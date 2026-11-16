„V minulých dnech byl na obvodní oddělení Karviná 7 oznámen konflikt na autobusové zastávce. Žena seniorského věku měla oslovit neznámého muže s dotazem ohledně linkového spoje autobusu. Místo odpovědi ji měl muž udeřit pěstí do obličeje,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková k incidentu, který se odehrál 11. listopadu v karvinské městské části Hranice.
Po nahlášení násilnosti na místo ihned vyrazila policejní hlídka, ale agresor už tam nebyl. „Nicméně přítomni svědci uvedli jeho přesný popis. Zraněnou ženu si do péče převzali záchranáři,“ popsala mluvčí. Podle informací iDNES.cz žena nijak zraněna nebyla.
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Surový útok na zastávce v Praze. Muž zlomil napadenému čelist
Policisté podezřelého dvaašedesátiletého muže dopadli hned následující den. „Inspektor mu sdělil podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. Muž se k napadení doznal. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ uvedla Bočková.