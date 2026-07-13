Návštěvníci Colours of Ostrava uvidí vysoké pece před jejich přeměnou na muzeum

Návštěvníci festivalu Colours of Ostrava budou moci letos poprvé navštívit odlévací halu vysokých pecí číslo 4 a 6 v areálu Dolních Vítkovic ještě před jejich plánovanou rekonstrukcí. Od 16. do 18. července se v prostorách, které se mají proměnit v nové industriální muzeum MUSEum+, uskuteční komentované prohlídky. ČTK o tom informoval zástupce muzea Jakub Jareš.
Vysoké pece zůstávají od ukončení výroby železa v roce 1998 bez využití. Projekt MUSEum+ počítá s jejich přestavbou na muzeum zaměřené na historii i budoucnost průmyslového regionu, technologický rozvoj a společenské změny spojené s průmyslovou transformací.
"Vysoké pece jsou symbolem příběhu celého regionu a jsme rádi, že je ještě před zahájením rekonstrukce můžeme veřejnosti představit v jejich autentické podobě. Budoucí MUSEum+ nebude pouze připomínat průmyslovou minulost regionu, ale otevře také debatu o jeho budoucnosti a roli technologií a průmyslu ve společnosti," uvedl ředitel MUSEum+ Pavel Lazar.
Prohlídky budou trvat asi 20 minut a uskuteční se v několika časových blocích. Kapacita skupin bude omezená. Zájemci musí mít kromě vstupenky na festival i samostatnou vstupenku na prohlídku. Povinná je pevná obuv, zapůjčená ochranná přilba a věk od 15 let. Vstupenky lze získat v předprodeji.
MUSEum+ se na festivalu představí i v diskusním programu Meltingpot. Ve čtvrtek 16. července se na scéně ČEZ Global Stage uskuteční debata Industriální sny: tři vize budoucnosti, průmyslu a společnosti. Organizuje ji vedení muzea. Diskutovat budou viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, místostarostka Dolních Břežan Jana De Merlier a předseda představenstva Moravia Steel Petr Popelář.
V červnu 2025 MUSEum+ získalo na záchranu vysokých pecí 1,134 miliardy korun z evropských zdrojů. Umožnilo to vykoupit vysoké pece a zahájit projekční práce. Vedle rozsáhlého projektu s rozpočtem přes 1,5 miliardy korun realizuje MUSEum+ sbírkotvorné, prezentační, edukační i výzkumné aktivity.