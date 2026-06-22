Návštěvnost ostravských Dolních Vítkovic loni přesáhla 1,05 milionu lidí

Dolní Vítkovice (DOV) zůstávají nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji. Loni industriální areál v Ostravě navštívilo 1,054 milionu platících lidí. Meziročně to bylo o 12 procent více. Nárůst zájmu turistů zaznamenaly i další památky či turistické cíle v regionu. ČTK to dnes řekla Klára Šiřinová z krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism. Centrála data analyzovala a dnes zveřejnila.
Průmyslové areály DOV, pod které spadají například aula Gong, Svět techniky či hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, jsou nejnavštěvovanějším místem v Moravskoslezském kraji dlouhodobě. Stejně tak patří i mezi tři až čtyři nejoblíbenější turistické cíle v České republice. Celková návštěvnost, která zahrnuje všechny lokality i neplatící příchozí a návštěvníky velkých hudebních festivalů, se tam pohybuje okolo 1,76 milionu lidí. Statistika Moravian-Silesian Tourism zahrnuje pouze návštěvníky, kteří si koupili vstupenku do některé z expozic.
"Na druhém místě v návštěvnosti skončila Zoologická zahrada a botanický park Ostrava s více než 621.000 návštěvníky, což představovalo meziroční pokles o jedno procento. Třetí příčku obsadilo ostravské výstaviště Černá louka, jehož návštěvnost dokonce vzrostla o 132 procent na téměř 202.000 lidí," uvedla Šiřinová.
Do první desítky nejnavštěvovanějších turistických cílů regionu se zařadily také DinoPark Ostrava, Stezka Valaška na Pustevnách, lanovka Zbojník na Bílé, Landek Park, Slezskoostravský hrad a Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici. "Nováčkem v první desítce se stal poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na krnovském Cvilíně, který navštívilo téměř 80.000 lidí," uvedla.
Podle jednatele Moravian-Silesian Tourism Petra Koudely se mezi nejnavštěvovanějšími místy objevují cíle napříč celým regionem. "Výrazný růst zaznamenaly zejména atrakce v Beskydech. Lanovka Zbojník na Bílé zvýšila návštěvnost meziročně o 38 procent na 115.000 lidí," řekl. Moravian-Silesian Tourism se podle Koudely snaží návštěvníky rozprostřít po celém kraji prostřednictvím projektů, jako jsou Technotrasa, Hravé pohraničí nebo gastronomický projekt Pojez.