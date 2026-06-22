Návštěvnost ostravských Dolních Vítkovic loni přesáhla 1,05 milionu lidí

Autor: ČTK
  11:12aktualizováno  11:12
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dolní Vítkovice (DOV) zůstávají nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji. Loni industriální areál v Ostravě navštívilo 1,054 milionu platících lidí. Meziročně to bylo o 12 procent více. Nárůst zájmu turistů zaznamenaly i další památky či turistické cíle v regionu. ČTK to dnes řekla Klára Šiřinová z krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism. Centrála data analyzovala a dnes zveřejnila.

Průmyslové areály DOV, pod které spadají například aula Gong, Svět techniky či hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, jsou nejnavštěvovanějším místem v Moravskoslezském kraji dlouhodobě. Stejně tak patří i mezi tři až čtyři nejoblíbenější turistické cíle v České republice. Celková návštěvnost, která zahrnuje všechny lokality i neplatící příchozí a návštěvníky velkých hudebních festivalů, se tam pohybuje okolo 1,76 milionu lidí. Statistika Moravian-Silesian Tourism zahrnuje pouze návštěvníky, kteří si koupili vstupenku do některé z expozic.

"Na druhém místě v návštěvnosti skončila Zoologická zahrada a botanický park Ostrava s více než 621.000 návštěvníky, což představovalo meziroční pokles o jedno procento. Třetí příčku obsadilo ostravské výstaviště Černá louka, jehož návštěvnost dokonce vzrostla o 132 procent na téměř 202.000 lidí," uvedla Šiřinová.

Do první desítky nejnavštěvovanějších turistických cílů regionu se zařadily také DinoPark Ostrava, Stezka Valaška na Pustevnách, lanovka Zbojník na Bílé, Landek Park, Slezskoostravský hrad a Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici. "Nováčkem v první desítce se stal poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na krnovském Cvilíně, který navštívilo téměř 80.000 lidí," uvedla.

Podle jednatele Moravian-Silesian Tourism Petra Koudely se mezi nejnavštěvovanějšími místy objevují cíle napříč celým regionem. "Výrazný růst zaznamenaly zejména atrakce v Beskydech. Lanovka Zbojník na Bílé zvýšila návštěvnost meziročně o 38 procent na 115.000 lidí," řekl. Moravian-Silesian Tourism se podle Koudely snaží návštěvníky rozprostřít po celém kraji prostřednictvím projektů, jako jsou Technotrasa, Hravé pohraničí nebo gastronomický projekt Pojez.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

RSE se zúčastnila podnikatelské mise do Jordánska

23. června 2026  9:03

ASOME: Svobodný gaming bez Windows

23. června 2026

Po Čelákovicích jezdil ozbrojený muž. Policie rozšířila pátrání do dalších měst

V Čelákovicích u Prahy pátrá policie po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který...

Policie pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený a pohybuje se v modré fabii. Muž ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které...

23. června 2026  8:22,  aktualizováno  8:54

Konec hledání v rejstřících. FinStat zdarma zpřístupnil finanční výsledky firem

23. června 2026  8:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfort pro maminky i pro personál. Brodská nemocnice přestaví porodnici

Hlavní budova havlíčkobrodské nemocnice se skládá ze spojovacího travé a sedmi...

Nemocnice v Havlíčkově Brodě výrazně modernizuje prostředí pro své nejmenší pacienty a jejich rodiče. Zkraje července zahájí rekonstrukci porodnice. Spojeno je s tím stěhování oddělení a také několik...

23. června 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

V kampani před volbami budou strany řešit dopravu, bydlení i veřejné plochy

Zlín otevřel nové turistické centrum v přízemí radnice. (listopad 2024)

Na podzim se uskuteční komunální volby, politici ve Zlíně s kampaní zatím vyčkávají. Ostrá fáze začne až po prázdninách. Jiří Korec kandidoval na pozici primátora Zlína dvakrát a vždy uspěl. Teď se...

23. června 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Redaktor/redaktorka centrální redakce ČTK

23. června 2026  8:38

Kandidát SPD na primátora plánuje tisíce bytů, průjezdnou Prahu nebo podzemní parkoviště

Milan Urban

Nedostatek dostupného bydlení, komplikovaná doprava i rostoucí náklady na život. To vše patří podle kandidáta na pražského primátora za SPD Milana Urbana k největším problémům hlavního města.

23. června 2026  8:14

Češi chtějí na cestách víc než natankovat. Roste zájem o kvalitní jídlo a kávu

23. června 2026  8:04

Skupina SATPO a WOOD & Company představují dlouhodobý projekt revitalizace a rozvoje městské čtvrti Písnice

23. června 2026  7:56

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Podmínkám pro vznik tornád se meteorologové věnují víc než před pěti lety

ilustrační snímek

Atmosférickým podmínkám, v nichž se daří tornádům, se odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) věnují více než před pěti lety. Nicméně jde stále...

23. června 2026  5:40,  aktualizováno  5:40

Firma odmítá odstranit z ulic reklamní tabule, město všechny zakrylo plachtami

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými...

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami, které jsou podle radnice v ulicích nelegálně a měly být již dávno odstraněny. Město před ně postavilo neprůhledné...

23. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.