Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

„Podle závěrů kriminalistů NCOZ měli obvinění v letech 2019-2023 účelově obcházet zásady upravující podmínky pronajímání městských bytů a upřednostňovat vybrané jedince na úkor ostatních uchazečů,“ uvedl mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.
Obvinění podle něj čelí stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.
V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným dva až osm let vězení.
„Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Karviné, pobočka v Havířově. Dozorující státní zástupce má v této věci vyhrazeno podávání informací z trestního řízení,“ řekl Ibehej.