Podle informací iDNES.cz jde o bývalého krajského náměstka Jakuba Unucku, někdejšího člena ODS.
Vyšetřovatelé tvrdí, že stíhaní lidé nastavovali v letech 2022 až 2023 podmínky tak, aby vybrané zakázky získala vždy stejná společnost. Ta následně vyplácela jako odměnu za přidělení zakázek úplatky ve stovkách tisíc korun. Policejní centrála zahájila stíhání tuto středu.
„Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnými zakázkami, podplacením a přijetím úplatků i dotačními podvody. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody od pěti do deseti let,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej s tím, že všechny obviněné stíhá policie na svobodě.
Loni v říjnu policie po zásahu na úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě obvinila bývalého náměstka hejtmana Unucku, další čtyři lidi a jednu firmu. Unucka následně pozastavil své členství v ODS.
Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) nyní ČTK řekl, že nemá k případu žádné bližší informace. „Pouze ty ze sdělovacích prostředků,“ řekl.
Domnívá se ale, že obvinění souvisí s případem už dříve stíhaného náměstka hejtmana. „Potvrzené to ale nemám. Jsem rád, že orgány činné v trestním řízení dělají svou práci. Že se blížíme objasnění těch případů,“ řekl Bělica.
iDNES.cz se pokusil krajského exnáměstka kontaktovat, jeho mobil je však nedostupný. Údajně však nyní NCOZ rozšířil Unuckovo stíhání o další skutky.