Kvůli nebezpečnému odpadu nemohou na pozemcích stavět. Vraťte peníze, žádají město

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:42aktualizováno  13:42
Do sporu s ostravským městským obvodem Hošťálkovice se dostali čtyři majitelé tamních stavebních pozemků. Na parcelách, které si od radnice zakoupili k výstavbě rodinných domů, totiž odhalili nebezpečný odpad, což jim potvrdil i vypracovaný znalecký posudek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Milan PeteleMF DNES

Právní zástupce rodin Petr Kausta uvedl, že celkově majitelé do nákupu čtyř pozemků investovali 10,5 milionu korun, stavět na nich ale nemohou.

Obvod se hájí tím, že o problému nevěděl a v lokalitě chce provést analýzu. Majitelé ale požadují vrácení peněz a brání se předžalobní výzvou.

„Když započali výstavbu, tak skrytím půdy bylo zjištěno, že se tam nacházejí inertní nebezpečné odpady. Je to vidět i z fotografií. Jednoduše jako kdybyste si udělali skládku na svém pozemku, házeli tam všechno, co spotřebujete, a zakryli to vrstvami hlíny. Proto si nechali udělat geologický průzkum a je na to i posudek. Jsou tam různé benzeny, jsou tam ropné látky, které přesahují až 1 520krát normální hodnoty,“ uvedl Kausta.

Právní zástupce je přesvědčený, že radnice o problému musela vědět, protože se v místě dělaly inženýrské sítě. „Pokud měli stavební dozor, tak tyto věci museli nějakým způsobem zjistit,“ míní Kausta.

Podnikatel chtěl v horách stavět chaty, pozemky teď soud vrátil městu

Advokát tvrdí, že v lokalitě je minimálně tisíc tun nebezpečných látek, které jsou život ohrožující a karcinogenní. Tudíž v místě není možné stavět. „V návaznosti na tato zjištění bylo odstoupeno od smluv a podána předžalobní výzva, která byla doručena městskému obvodu Hošťálkovice, který byl prodávajícím,“ řekl Kausta.

Už splácejí hypotéky

Majitelé požadují vrácení peněz, protože pozemky jsou zatíženy vadou, kterou nelze rychle odstranit. Kausta poukázal také na to, že jeho klienti už museli investovat i další peníze například do projektů a musí splácet hypotéky, přestože nemohou domy budovat. Právník obvod rovněž kritizuje za nečinnost.

Starosta obvodu Jiří Jureček (STAN) se hájí tím, že pro obvod jde o čerstvé zjištění, o němž ví jen několik dnů. „Ihned, jak jsme se dozvěděli, že tady je nějaká studie nových majitelů, tak jsme to začali proaktivně řešit,“ uvedl starosta.

Město si najalo právního zástupce a podle starosty problém začalo řešit i s magistrátními odborníky a vedením města. „Jsme samozřejmě připraveni jednat. My jsme si nyní zadali analýzu, protože potřebujeme připravit studii celé té lokality, abychom opravdu věděli, co se v ní nachází. Lokalita je desítky let v územním plánu jako stavební parcely a není v žádných mapách starých ekologických zátěží. V roce 2010 si město Ostrava nechalo udělat analýzu potenciálních rizik pozemků v rámci Ostravy a taktéž se tam tato lokalita vůbec nenachází,“ podotkl Jureček.

Pískovna a rekultivace

Majitelé obvodu podle starosty dosud neumožnili vstup na jejich pozemky. Podle něho se v minulosti v místě nacházela pískovna, jejíž činnost skončila na přelomu 60. a 70. let a lokalita v minulosti prošla rekultivací.

Podle Kausty ale majitelé pozemků nemohou čekat na analýzy, jejichž vypracování může trvat dlouhou dobu. Pokud se spor nepodaří vyřešit, obrátí se na soud. „My se tomu chceme vyhnout, protože pro naše klienty je to další zátěž. Další finanční prostředky, které do toho budou dávat a oni přicházeli s důvěrou v tom směru, že kupují něco, co nemá žádnou vadu,“ doplnil právník.

Městský zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak) požaduje, aby na říjnovém zastupitelstvu města byla předložena informativní zpráva o tom, jak se spor řeší. Domnívá se totiž, že pře by mohla mít negativní dopad na reputaci města.

Letohrad obnovil Krčmaříkovo zátiší s otužovacím jezírkem a masážním potokem

Město Letohrad na Orlickoústecku obnovilo část 100 let starého Krčmaříkova zátiší, které je na soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka. Jeho součástí je...

18. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Kraj podpoří přístavbu sportovní haly v Jindřichově Hradci 50 miliony korun

Jihočeský kraj podpoří 50 miliony korun přístavbu městské sportovní haly v Jindřichově Hradci, která tak bude mít tři tělocvičny. Jindřichohradecká radnice...

18. září 2025  14:49,  aktualizováno  14:49

