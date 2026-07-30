Nedávný požár slámy v Hlučíně má podle policie na svědomí dvacetiletý žhář

Nedávný požár zhruba 300 balíků slámy v zemědělském družstvu v Hlučíně na Opavsku má podle kriminalistů na svědomí žhář. Policie v této souvislosti obvinila z poškození cizí věci dvacetiletého muže, který podpálil i rybářskou chatu a několika kontejnerů v Ostravě. Hrozí mu až rok vězení. Novinářům to dnes sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Uvedla, že policie v polovině července během pěti dnů přijala oznámení o několika požárech. "Kriminalisté pracovali s několika možnými verzemi. Jednak se mohlo jednat o případy, které spolu nemají nic společného, ale pracovali také s možnou variantou úmyslného zapálení, tedy nevyloučili možného žháře," řekla mluvčí.
Obviněný mladík podle policie nejprve úmyslně zapálil rybářskou chatu ve Slezské Ostravě. Za tři dny v Ostravě-Heřmanicích podpálil plastový kontejner na papír, od něhož začaly hořet další čtyři kontejnery. Den poté v Hlučíně zapálil stoh slámy. Způsobená škoda je asi 800.000 korun. Obviněný se při výslechu přiznal a s kriminalisty spolupracoval.
Při požáru stohu hasiči museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. S ohněm bojovali mnoho hodin a lidem v okolí bylo doporučeno, aby kvůli kouři nevětrali.