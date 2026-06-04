Za zubaře 800 tisíc, pediatra ještě více. Vábení nových lékařů se prodraží

Martin Pjentak
  7:22aktualizováno  7:22
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Psychiatři, kliničtí psychologové, diabetologové a revmatologové, to jsou lékařské odbornosti, kterých v Moravskoslezském kraji či v některých jeho okresech začíná být nedostatek. To je i důvod, proč Všeobecná zdravotní pojišťovna přišla s peněžními pobídkami, aby si lékaři těchto specializací otevřeli nové ordinace v takzvaných preferovaných oblastech.
Jednou z nejhledanějších odborností v kraji jsou dětští lékaři (ilustrační snímek)

Jednou z nejhledanějších odborností v kraji jsou dětští lékaři (ilustrační snímek) | foto: Depositphotos

Dlouhodobě pak tyto pobídky platí v celém kraji i pro nejžádanější profese – praktické lékaře, pediatry a stomatology.

Program VZP Plus pro praktiky, pediatry a stomatology funguje úspěšně už od roku 2023, v kraji díky němu za tu dobu vzniklo třináct zubařských ordinací. Pobídky pro zbývající odbornosti vyhlásili zaměstnanci pojišťovny až nyní.

„Od tohoto nového bonusu si slibujeme rozšíření sítě ambulantních ordinací v regionech, kde je z pohledu VZP nutné navýšit kapacitu,“ uvedl Miroslav Jankůj, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči. „Některé odbornosti mají přesně uvedené hranice takzvané preferované oblasti, jako například pro diabetologii, revmatologii či alergologii.“

Pro část odborností je preferovanou oblastí území celé České republiky, týká se to například psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí a paliativní medicíny.

Diabetology nyní zaměstnanci pojišťovny shánějí pro okresy Opava a Nový Jičín, psychiatry pro Nový Jičín, Karvinou a Bruntál, revmatology pro Bruntál, klinické logopedy pro Karvinou a psychology pro Karvinou, Opavu, Bruntál a Nový Jičín.

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„Kvůli zajištění dostupnosti kvalitních hrazených zdravotních služeb si sami průběžně jejich dostupnost monitorujeme, sledujeme nejen dojezdovou vzdálenost a podněty od klientů, ale například i věkovou strukturu lékařů, tedy plánované odchody do penzí a podobně,“ popsala mluvčí VZP Viktorie Plívová. „Už při zjištění, že se naplňují kapacity stávajících ordinací, vstupujeme do jednání se zástupci odborných společností, oblastními předsedy dotčených lékařských komor, ale i se zástupci měst, obcí a krajů.“

Nové pobídky pro ambulantní lékaře chybějících specializací jsou nastaveny shodně na čtvrt milionu korun. Podstatně vyšší částky jsou určeny pro ordinace primární péče, tedy praktiky, stomatology, kteří mohou získat až 800 tisíc korun. U pediatrů se tato částka může vyšplhat na milion korun.

Lékaře shánějí i samotné města

I zde jsou preferované oblasti a například Bohumín je jedním z měst, kde pojišťovna nabízí pobídky všem třem základním odbornostem. Tam ruku k dílu připojili i úředníci radnice. „V posledních letech jsme investovali do několika projektů, které mají pomoci udržet dostupnost zdravotní péče pro obyvatele města,“ uvedla bohumínská mluvčí Jana Končítková.

Lidé v Bohumíně museli například řešit citelný nedostatek stomatologické péče. „Několik tisíc obyvatel přišlo o svého zubního lékaře poté, co původní stomatologové odešli do důchodu a náhrada za ně chyběla,“ přiblížila Končítková. Radnice tak investovala 22 milionů korun do přestavby bývalé veterinární kliniky v Nerudově ulici, kde vznikly tři nové stomatologické ordinace.

„V příštím roce plánujeme rekonstrukce pavilonu D v areálu nemocnice, kde mají vzniknout nové ambulance odborných lékařů. Nemocnice by ráda do našeho města dostala ty, kteří tu chybějí,“ řekla mluvčí.

Nedostatek lékařů se často týká příhraničních či okrajových oblastí. Jedním z míst, kde scházejí pediatři, je Rýmařov. „Historicky tady byli tři nebo čtyři dětští lékaři, teď zbyl jediný. Stávající maminky musejí hledat pediatra mimo město,“ uvedl starosta Rýmařova Luděk Šimko. „Jednáme nyní s krnovskou nemocnicí, zda by nám nebyla schopná pediatra zajistit.“

Nový Jičín zase přišel s nápadem, jak sehnat nové stomatology, studentům oboru nabízí stipendium, že po absolvování školy otevřou ve městě ordinaci. Nabídku už přijala jedna budoucí zubařka, pro letošní rok schválili radní milion korun a budou nabízet stipendium dalším zájemcům.

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