V Havířově na zasněžené silnici boural autobus plný dětí, vyvázly potlučené

Nehoda se stala před 10. hodinou dopoledne. „V autobusu cestovalo 33 nezletilých dětí a tři dospělé osoby, a to včetně řidiče,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Čtyři děti se při nárazu uhodily do hlavy, ošetřili je přivolaní záchranáři.
„Krátce po nehodě byl na místo dopravcem přistaven náhradní autobus a děti s doprovodem mohly dále pokračovat v cestě,“ doplnila policejní mluvčí.
Dodala, že kromě silnice I/57 mezi Opavou a Fulnekem jsou komunikace v regionu s velkou opatrností sjízdné.
V Moravskoslezském kraji dělalo dopravní problémy hlavně husté sněžení, nejsložitější situace vládne právě na silnici I/57, kde uvázlo několik kamionů.
Nehoda se stala na křižovatce Dlouhé třídy a Národní třídy v centru Havířova.
