Autobus srazil a těžce zranil školáka na přechodu, policie hledá svědky

  15:52aktualizováno  15:52
Policie hledá svědky nedávné nehody v Šenově u Nového Jičína, kde autobus na přechodu pro chodce srazil patnáctiletého školáka. Chlapec utrpěl těžká zranění.
Místo nehody, při které autobus srazil na přechodu pro chodce školáka. (17. prosince 2025) | foto: Policie ČR

Incident se stal ve středu 17. prosince ve 14:40 hodin, tedy za světla, na poměrně hodně frekventované šenovské Dukelské ulici. Místo střetu je poblíž domu s číslem popisným 254.

„Přechod je navíc řízen světelnými signály. Linkový autobus přijížděl ve směru od Kunína na Nový Jičín. Chlapec skončil v péči záchranářů. Provedená dechová zkouška byla u řidiče negativní,“ shrnula policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Místo nehody, při které autobus srazil na přechodu pro chodce školáka. (17. prosince 2025)

Při vyšetřování nehody se při zjištění všech okolností střetu policisté obracejí i na případné svědky kolize.

„Současně také na řidiče, kteří místem projížděli a mohli by poskytnout záznamy z palubních kamer. Prosíme, přihlaste se přímo na dopravním inspektorátu v Novém Jičíně na ulici Sv. Čecha nebo telefonicky na bezplatné telefonní lince 158,“ uvedla policejní mluvčí.

Nehoda se stala na přechodu pro chodce v Dukelské ulici v Šenově u Nového Jíčína, a to mezi domem č.p. 254 a lávkou přes řeku Jičínku.

