Nehoda se stala chvíli po desáté hodině dopoledne v katastru obce Bílčice na silnici I/46. Vůz Opel Astra tam ve směru od místní části Majůvka na Bílčice dostal na zasněžené vozovce smyk, vyletěl ze silnice, sjel z poměrně prudkého svahu a zůstal převrácený.
„Na Krajské zdravotnické operační středisko se dovolal dvanáctiletý chlapec, který se nacházel v havarovaném vozidle,“ poznamenal krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. Na místo nehody okamžitě vyrazili záchranáři z Bruntálu, z Ostravy vyletěl vrtulník.
„Tři osoby ve věku dvanáct, jedenačtyřicet a šedesát let, které se samy dostaly z vozu, zdravotníci na místě vyšetřili. Jejich stav nevyžadoval další péči, lékař proto převoz do nemocničního zařízení neindikoval,“ uvedl mluvčí Humpl.
V mnohem horším stavu byl pětašedesátiletý řidič, který zůstal zaklíněný za volantem. „Pro jeho bezpečné vyproštění hasiči nejprve stabilizovali vozidlo a zajistili proti vzniku požáru. Následně byl řidič pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení z vozidla bezpečně vyproštěn,“ popsala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Dorazili i hasiči ze sousedního kraje
Doplnila, že zasahovali profesionálové z bruntálské stanice a dobrovolní hasiči z Bílčic a z Moravského Berounu, který leží už v Olomouckém kraji.
„Muž byl při vědomí, utrpěl však vážné poranění páteře s poruchou hybnosti i citlivosti dolních končetin,“ pokračoval Lukáš Humpl. Záchranáři vyproštěného muže stabilizovali, podali mu potřebné léky a po dalších nutných úkonem společně s hasiči přepravili na palubu záchranářského vrtulníku.
Ten ho poté přepravil na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice. „Pacientův stav byl vážný, ale stabilizovaný,“ konstatoval Humpl.
Případem se dále zabývají policisté. „Byl také nařízen odběr biologického materiálu k zjištění přítomnosti alkoholu v krvi řidiče,“ konstatoval policejní mluvčí Jan Segsulka.
Nehoda se stala v katastru obce Bílčice na Bruntálsku, a to na silnici I/46 mezi Opavou a Šternberkem.
