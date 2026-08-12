Zraněný motorkář byl předán do péče zdravotníků. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Policisté zajišťovali odklon dopravy a naváděli řidiče na objízdné trasy.
„Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanic Ostrava Přívoz a Zábřeh. Zasypali sorbentem uniklé kapaliny,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Podle mluvčí moravskoslezských záchranářů Jany Šedovičové motorkář utrpěl vážná poranění nohy, konkrétně otevřenou zlomeninu.
Zraněný motorkář skončil ve Fakultní nemocnici v Ostravě. „Je zrovna na sále, kde ho lékaři operují,“ uvedla odpoledne mluvčí Petra Petlachová.
Nehoda nejprve zablokovala oba směry, po půl druhé policisté jeden uvolnili. Následně byl před 14. hodinou plně obnoven provoz.
Nehoda se stala krátce před polednem. „Motocyklista jel směrem na Brno, kdy v místě zúžení dálnice kvůli probíhající opravě měl najet na přenosné dopravní značení. Došlo k odražení stroje do protisměru, kde se motocyklista bočně střetl s kamionem. Muž utrpěl zranění a byl předán zdravotníkům,“ potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
„Výsledek dechové zkoušky byl u řidiče kamionu negativní, u motocyklisty nebyla zkouška provedena na místě vzhledem k jeho zranění, bude zajišťováno dodatečně,“ dodala.
„Jeho totožnost policisté i v této chvíli ověřují. Veškerými okolnostmi dopravní nehody a souvislostmi se zabývají policisté z dálničního oddělení Ostrava,“ uvedla mluvčí.
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