Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Autor: žah
  14:02
Když policisté vyjížděli k autu stojícímu na dálnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku, netušili, jaké překvapení je tam čeká. V autě spal na matraci na sklopených zadních sedačkách muž, vedle kterého si hrálo malé dítě. Řidič na dálnici chvíli předtím boural, poté jej zřejmě zmohl alkohol. Nadýchal totiž 3,5 promile.
Událost se stala poslední prázdninový den, policie však o ní informovala ve čtvrtek. Policisté z frýdecko-místeckého dálničního oddělení ke stojícímu autu odpoledne zamířili na základě oznámení.

„Po příjezdu nalezli ve vozidle, které bylo viditelně poškozené, spícího muže. Ten ležel na matraci na sklopených zadních sedačkách a vedle něj si hrálo nezletilé dítě,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Opilec hrozil, že skočí z mostu na dálnici. Policie musela zastavit provoz

Muži zákona se spícího snažili vzbudit, aby zjistili, co se stalo. Nebyl ale schopný jim situaci vysvětlit. „Při dechové zkoušce mu naměřili přes 3,5 promile. Přivolaní zdravotníci 47letého muže i nezletilce převezli do nemocnice,“ dodala Jiroušková.

V autě policisté našli spoustu prázdných obalů od alkoholu. Poté objevili i místo, kde řidič havaroval a střetl se se svodidly a dopravním značením.

Jakmile řidič vystřízlivěl, vyslechli jej. „Uvedl, že se vracel se svým synem z dovolené ze Slovenska a mířil do Čech. Při jízdě i po ní měl požívat alkohol,“ upřesnila Jiroušková.

Muž je teď podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až tříleté vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Hvězdné modely udávají směr: AVATR září „novým luxusem" na mnichovském autosalonu (IAA) 2025

11. září 2025  14:37

