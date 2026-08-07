Obžaloba kvůli tragické nehodě na přejezdu. K soudu míří dva lidé a firma

„V dané věci byla k Okresnímu soudu v Karviné dne 13. července podána obžaloba na jednu právnickou a dvě fyzické osoby pro spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti,“ sdělil České televizi Margieta.
Policie v případu obvinila dvě fyzické osoby a jednu společnost už loni v březnu. Žalobce tehdy uvedl, že pochybení spatřuje jak na straně řidiče nákladního automobilu, tak jeho nadřízených. Podle dřívějších informací byli obviněni řidič a zástupce přepravní společnosti.
Nehoda se stala 24. ledna 2024 na železničním přejezdu mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Nákladní souprava převážející nadrozměrný náklad uvázla na přejezdu, do její zadní části následně narazil rychlík jedoucí z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí a dalších 20 lidí utrpělo zranění.
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Drážní inspekce ve své závěrečné zprávě označila za hlavní příčinu nehody nevhodné stavební uspořádání silnice v kombinaci se železničním přejezdem.
Podle inspekce komunikace neodpovídala schválenému projektu a neumožňovala bezpečný průjezd dlouhých vozidel. Současně konstatovala, že nákladní souprava neměla potřebné povolení pro přepravu zvlášť rozměrného nákladu.
Za chyby v projektu obviněn nikdo nebyl. Především proto, že případná trestní odpovědnost viníků je už promlčená.
Celkovou škodu Drážní inspekce vyčíslila na více než 67 milionů korun. Po nehodě Správa železnic zkontrolovala 109 železničních přejezdů na hlavních tratích a od června 2024 zpřísnila pravidla pro posuzování staveb v jejich okolí.
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24. ledna 2024