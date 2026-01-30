Devět zraněných u Frýdku-Místku, na obchvatu se srazila dodávka s kamionem

Autor: jog
  11:52aktualizováno  11:52
Devět mužů ve věku 20 až 52 let se v noci na dnešek zranilo při dopravní nehodě na obchvatu Frýdku-Místku. Po střetu dodávky a kamionu byl jeden z mužů zraněn těžce, zbývající utrpěli středně těžká poranění. Tři cestující z dodávky museli vyprostit hasiči.
Fotogalerie4

Hasiči při zásahu nehody dodávky a nákladního vozu na obchvatu Frýdku-Místku. (30. ledna 2026) | foto: HZS MSK

Nehoda se stala krátce před druhou hodinou v noci na 47. kilometru dálnice D48 ve směru na Český Těšín na Karvinsku.

„V dodávkovém vozidle cestovalo devět osob, z nichž tři museli hasiči vyprostit. Jednalo se o řidiče a dva spolujezdce na předních sedadlech. K tomu bylo nutné použít hydraulické vyprošťovací nástroje. Zároveň musela být komunikace po dobu zhruba 20 minut uzavřena,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.

Podle policejního mluvčího Jana Segsulky řidič dodávky narazil do zadní části kamionu. Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní.

Všichni zranění mimo ohrožení života

Hasiči se po zadokumentování nehody postarali ještě o úklid vozovky. Provoz na silnici byl před třetí hodinou obnoven jedním jízdním pruhem, po páté hodině se jezdilo bez omezení.

Podle mluvčího krajských záchranářů Lukáše Humpla byli všichni zranění při vědomí a mimo přímé ohrožení života. Utrpěli především poranění končetin, dva měli zraněnou hlavu a jeden z mužů hrudník a pánev.

Hasiči při zásahu nehody dodávky a nákladního vozu na obchvatu Frýdku-Místku. (30. ledna 2026)
Hasiči při zásahu nehody dodávky a nákladního vozu na obchvatu Frýdku-Místku. (30. ledna 2026)
Záchranáři při zásahu nehody dodávky a nákladního vozu na obchvatu Frýdku-Místku. (30. ledna 2026)
Záchranáři při zásahu nehody dodávky a nákladního vozu na obchvatu Frýdku-Místku. (30. ledna 2026)
4 fotografie

Pět zraněných záchranáři přepravili na urgentní příjem frýdecko-místecké nemocnice, dva zraněné na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava a dva převezli do Městské nemocnice Ostrava.

Nehoda dodávky a nákladního vozidla se stala na obchvatu Frýdku-Místku.

Nehoda dodávky a nákladního vozidla se stala na obchvatu Frýdku-Místku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Rekreační areál na Šumavě. Spolek chce mít větší váhu při rozhodnutí o povolení

České Žleby – předjaří na pastvinách pod zaniklou osadou Kamenná Hlava

Kolem plánovaného rekreačního areálu s 300 lůžky na místě kasáren pohraniční roty v Českých Žlebech na Prachaticku pokračuje řízení o vlivu na životní prostředí EIA. Soukromý investor se teď podle...

30. ledna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

V Plzeňském kraji loni kriminalita mírně stoupla, ubylo vražd

ilustrační snímek

Kriminalita v Plzeňském kraji loni mírně stoupla. Policie evidovala 9244 trestných činů, meziročně o 248 víc. Nárůst způsobily především podvody, stoupla i...

30. ledna 2026  11:55,  aktualizováno  11:55

Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman

ilustrační snímek

Ve družině nejmenované školy podle rodičů vychovatelky ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak pražská inspekce, která ve škole neprovedla...

30. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V centru Kroměříže přibyla místa pro parkování, pomohla plocha od sokolů

Velké náměstí v centru Kroměříže (březen 2023)

Více možností, jak zaparkovat ve středu města a jeho okolí, mají řidiči v Kroměříži. Radnice se totiž dohodla s TJ Sokol Kroměříž na pronájmu betonové plochy, hřiště v Nerudově ulici vedle...

30. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pardubice letos otevřou Sluneční pláž s molem na břehu Labe

ilustrační snímek

Na břehu Labe u sídliště Polabiny v Pardubicích letos vznikne Sluneční pláž s molem, lehátky nebo ohništěm. Postaví ji městský obvod II, který vypsal výběrové...

30. ledna 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

U arény budou řádit drifteři

Podještědské DRIFTobraní 2024

Sezonu ve Sport Parku Liberec odstartují závody Dirty Drifting, které proběhnou v sobotu na centrálním parkovišti u Home Credit Areny.

30. ledna 2026

Klub českých turistů na Olympijském festivalu představí zimní turistiku i táboření

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se bruslilo už v listopadu.

Klub českých turistů se zapojí do Olympijského festivalu 2026, který se uskuteční od 6. do 22. února na Výstavišti v Českých Budějovicích v souběhu s letošními zimními olympijskými hrami v Miláně a...

30. ledna 2026  12:57

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohou projet.

30. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie

Autoškola

Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi nezodpovědně šedesátiletá žena z Plzně. Práci, která spočívala ve vystavování psychologických posudků na...

30. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Ministři se dozví, co trápí bezpečnostní odbory

30. ledna 2026  12:46

V Karlovarském kraj při zbraňové amnestii už lidé odevzdali dvě desítky zbraní

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji odevzdali lidé při letošní zbraňové amnestii už přes 20 zbraní. Jde většinou o pistole nebo lovecké zbraně. Policisté zatím mezi...

30. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Muže natočili, jak chytil u Vltavy labuť a odnesl ji do auta. Hledá ho policie

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť

Na sociálních sítích koluje video, v němž muž na smíchovské náplavce odchytí jednu z labutí u břehu, přitiskne si ji na břicho a odnáší do auta, kde ji vloží do boxu. Natočil ho při tom svědek....

30. ledna 2026  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.