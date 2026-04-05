Nehoda se stala zhruba patnáct minut po nedělní druhé hodině v noci. Osmadvacetiletý muž za volantem podle zjištění policie na silnici 443 vyjel ve směru své jízdy do svodidel, prorazil zábradlí, načež se automobil několikrát převrátil a skončil v potoce pod srázem vedle silnice.
„V autě cestovaly tři osoby včetně řidiče. Spolujezdec při jízdě nebyl připoután bezpečnostními pásy, a právě z tohoto důvodu při kolizi vyletěl z vozidla,“ sdělila krajská policejní mluvčí Eva Michalíková.
Dvaatřicetiletý muž, kterého náraz katapultoval z auta ven, si vážně poranil nohu, kterou mu záchranáři museli zaškrtit s pomocí turniketu. Poté jej hasiči vynesli na nosítkách do sanitky, kde ho lékař připojil na umělou plicní ventilaci, protože ztrácel vědomí.
„Kvůli velké krevní ztrátě a oběhové nestabilitě byla muži kromě infuze a léčiv podána také transfuze plné krve, kterou máme k dispozici na palubě vrtulníku,“ popsal mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl. Následně muže vrtulníkem v kritickém stavu přepravili na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava.
Zranění šoféra a šestnáctiletého spolujezdce nebyla vážná. Záchranáři je převezli na úrazovou ambulanci nemocnice v Opavě. Havarovaný vůz vytáhli hasiči zpět na silnici s pomocí přivolaného vyprošťovacího speciálu.
Policisté nyní okolnosti nehody vyšetřují. „Jak se ukázalo, řidič nebyl vlastníkem řidičského oprávnění a test na drogy vyšel s pozitivním výsledkem. Zkouška na alkohol byla negativní,“ doplnila policejní mluvčí.
