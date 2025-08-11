Nehoda se stala krátce před půl osmou večer na Hlavní třídě. Ženy ve věku 82 a 83 let šly po přechodu pro chodce, vůz hyundai proto v levém jízdním pruhu zastavil. Ne však toyota v pravém jízdním pruhu. Řidič pokračoval v jízdě a ženy na přechodu srazil.
První sanitka přijela na místo za tři minuty od ohlášení nehody. „Jedna z žen utrpěla dle prvotního vyšetření polytrauma, to znamená, že měla poranění, která by ji mohla ohrožovat na životě. Utrpěla vážné poranění pánve a dolní končetiny, dále poranění hlavy, zad a horní končetiny,“ popsala krajská mluvčí záchranářů Jana Šedovičová.
Záchranáři ženě znehybnili krk, pánev i končetiny, podali potřebné léky, a to i nitrožilně, stejně tak infuzní roztok.
|
V Havířově se srazila dvě auta, zranilo se sedm lidí včetně dětí
Po uložení do celotělové podtlakové matrace pak pacientku přepravili na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice.
„Do havířovské nemocnice na jednotku intenzivní péče byla předána druhá zraněná. Pacientka měla poranění hlavy a horní i dolní končetiny. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ženu transportovali do zdravotnického zařízení, kde byla předána ve stabilizovaném stavu,“ doplnila mluvčí záchranářů.
|
Chlapec vběhl přímo před auto. Policie ukázala video ze srážky jako varování
Řidič toyoty měl test na alkohol negativní, případem se policie dále zabývá. Policejní mluvčí Eva Michalíková upozornila, že před přechodem pro chodce ve dvou jízdních pruzích by se měl řidič chovat velmi obezřetně a ohleduplně.
„Vždy by měl snížit rychlost a věnovat pozornost dopravní situaci, zda vozidlo v druhém jízdním pruhu nezastavilo, a sledovat chodce,“ konstatovala.
|
23. června 2023