O nehodě informovali policisté na síti X a podrobnosti upřesnil mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka.
Mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško dodal, že nákladní automobil převážel herbicidy. „Proto hasiči nyní zasahují v ochranných oblecích a s dýchací technikou. Na místě zajišťují bezpečné překládání nákladu a přijímají opatření k ochraně životního prostředí,“ uvedl.
Havárie se stala mezi Klimkovicemi a křížením dálnice s Rudnou ulicí. Podle policie kamion zpomalil a řidič osobního vozu za ním nestihl dobrzdit. „Utrpěl zranění. Do ostravské fakultní nemocnice jej přepravil vrtulník,“ uvedl policejní mluvčí. Dodal, že silnice bude uzavřená minimálně na dvě hodiny. „Část nákladu se z kamionu vysypala. Náklad se bude muset přeložit,“ uvedl. Objízdná trasa vede přes Bravantice a Klimkovice.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že dvaadvacetiletý muž utrpěl těžká poranění. „Jednalo se o poranění nohy a ruky. Při našem zásahu byl při vědomí. Do nemocnice jej dopravil vrtulník,“ řekl.
Podobná nehoda se stala i dopoledne na Novojičínsku okolo 11:00 v úseku mezi Mankovicemi a Hladkými Životicemi. Řidič nákladní soupravy jedoucí ve směru na Ostravu nedobrzdil a narazil do osobního vozu, který jel před ním. Následně do zadní části nákladní soupravy narazil také řidič automobilu mercedes s přívěsným vozíkem. Nehoda si vyžádala jednoho zraněného a dálnice byla uzavřená na hodinu.