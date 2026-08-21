Děsivý karambol při předjíždění. Policie hledá svědky nehody, která zastavila D1

Autor: jog
  10:22aktualizováno  10:22
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Vážná dopravní nehoda tří automobilů zablokovala dálnici D1 u Klimkovic nedaleko Ostravy ve směru na Brno. (15. srpna 2026) | foto: HZS MSK

Tři nabourané automobily, z nichž dva začaly hořet. A pět zraněných lidí, naštěstí lehce. Taková je bilance nehody, která v sobotu na takřka čtyři hodiny u Klimkovic nedaleko Ostravy zablokovala dálnici D1. Policejní vyšetřovatelé nyní žádají svědky o pomoc při objasnění nehody,

Nehoda se stala deset minut před polednem ve směru na Brno u sjezdu na Klimkovice. Podle dosavadních zjištění vůz Volkswagen Touareg záhy po zahájení předjíždění narazil do Škody Octavia, která zrovna jela v levém jízdním pruhu.

„Touareg byl vymrštěn a narazil do před ním v pravém jízdním pruhu jedoucího vozidla značky VW Passat s přívěsem. Touareg se převrátil na střechu a zůstal vlevo u středových svodidel, kde automobil vzplál,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

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Přívěsný vozík, na němž byl naložený motocykl Honda, se při nárazu odtrhl a při letu narazil do dopravního značení, které poškodil. Také vozík zůstal převrácený u středových svodidel. Pět lidí se při nehodě lehce zranilo.

„Veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabývají policisté z dálničního oddělení Ostrava. Obrací se na osádky a řidiče vozidel, kteří by k nehodovému ději i situaci, která mu předcházela, mohli poskytnout jakoukoliv informaci,“ uvedla policejní mluvčí.

Vážná dopravní nehoda tří automobilů zablokovala dálnici D1 u Klimkovic nedaleko Ostravy ve směru na Brno. (15. srpna 2026)
Nehoda tří automobilů na dálnici D1 u Klimkovic nedaleko Ostravy. Policie nyní žádá případné svědky o pomoc při objasnění. (15. srpna 2026)
Nehoda tří automobilů na dálnici D1 u Klimkovic nedaleko Ostravy. Policie nyní žádá případné svědky o pomoc při objasnění. (15. srpna 2026)
Nehoda tří automobilů na dálnici D1 u Klimkovic nedaleko Ostravy. Policie nyní žádá případné svědky o pomoc při objasnění. (15. srpna 2026)
4 fotografie

Vyšetřovatelé také uvítají případné záznamy z palubních kamer vozidel, která v kritický čas tímto místem projížděla. „Informace přijmou policisté dálničního oddělení Ostrava na telefonu 974 722 763. K dispozici je rovněž bezplatná linka 158,“ doplnila mluvčí Štětínská.

Po nehodě byl zastaven provoz ve směru na Brno takřka na čtyři hodiny. Rychle se vytvořily kolony automobilů, objížďka vedla přes Klimkovice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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