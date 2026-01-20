Nehoda se stala krátce před osmnáctou hodinou na křižovatce silnic I/57 a 57H. Podle prvotních zjištění policie vůz Dodge RAM řízený šestadvacetiletým mužem při jízdě od Krásných Louček odbočoval vlevo. Jenže podle vyjádření policie nejspíše nedal přednost z protisměru, odkud přijížděla Škoda Octavia.
Střet byl neodvratný. Po srážce vozidel značně rozdílných velikostí a hmotností bylo hned jasné, že nejhůře dopadl osmašedesátiletý šofér osobního vozu, který uvnitř zůstal zaklíněný. „K jeho vyproštění museli hasiči využít hydraulické vyprošťovací nástroje. Následně byl řidič předán do péče zdravotníkům,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Mužův zdravotní stav se kriticky zhoršoval. Při vyprošťování byl ještě při vědomí. „Měl však příznaky vážného poranění hlavy,“ podotkla mluvčí záchranné služby Jana Šedovičová.
Alkohol ne, drogy ano
Těžce zraněný řidič upadl do bezvědomí a přes veškerou snahu záchranářů se mu nakonec zastavilo srdce. „Záchranáři ihned zahájili rozšířenou resuscitaci. I přes maximální snahu všech posádek se muže nepodařilo zachránit. Utrpěl poranění, která nebyla slučitelná se životem,“ konstatovala mluvčí Šedovičová.
Lehčí zranění utrpěl pětadvacetiletý spolujezdec z dodge, toho sanitka převezla na urgentní příjem krnovské nemocnice.
Policisté zjistili, že řidič dodge před jízdou nepil alkohol, test na jiné návykové látky však skončil pozitivním výsledkem, podotkl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Doplnil, že policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. „Dalšími okolnostmi nehody se dále intenzivně zabýváme,“ zakončil policejní mluvčí.
Tragická nehoda se stala na křižovatce silnice I/57 v katastru Krásných Louček u Krnova.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz